Ab 12.30 Uhr: Wiens Bürgermeister Ludwig zu Steuerreform

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig lädt heute, Dienstag, zu einem Mediengespräch zum Thema "Aktuelle Steuerreform des Bundes und die Auswirkungen auf Wien und die österreichischen Städte". Peter Biwald, Geschäftsführer des KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, und Bürgermeister Ludwig informieren.

Klimabonus für Linzer Stadtchef "Schildbürgerstreich"

Kritik am Klimabonus ist am Dienstag vom Präsidenten des Oberösterreichischen Städtebundes und Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gekommen. Er sieht darin einer Benachteiligung für Stadtbewohner, die weniger CO2 verursachen aber höhere Wohnkosten haben als die Bevölkerung auf dem Land. Dafür werden sie von der türkis-grünen Bundesregierung bestraft. Dass Linz zudem in der selben Stufe wie Bezirksstädte liege, versteht der Bürgermeister nicht.

Für ihn ist es "schlichtweg nicht nachvollziehbar", nach welchen Kriterien die Klimabonus-Einstufung erfolgt sei, er habe vom Bund keine validen Daten erhalten. Vielleicht sei es so wie mit der Corona-Ampel, deren "Schaltung unbekannt ist", macht er seinem Ärger als Stadtoberhaupt Luft. Weiters stößt ihm sauer auf, dass "CO2-Sünder" wie Häuselbauer auf dem Land, die "Boden versiegeln" und "täglich mit dem Auto in die Stadt pendeln", belohnt werden. Die Pläne der Bundesregierung bedeuten für ihn nichts anderes als: 'Wer mehr CO2 verursacht, der bekommt mehr Geld'. Dies bezeichnet Luger als "Schildbürgerstreich". Wolle die Bundesregierung den Klimaschutz wirklich fördern, dann gehöre eine Stadtpauschale geschaffen, mit der höhere Lebenskosten kompensiert werden.



