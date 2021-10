Von Ökokabine bis Tiny House

Es muss nicht immer ein konventionelles Ferienhaus sein.

Innen fühlt man sich wie in einer kirgisischen Jurte, die luxuriöse Ausstattung mit Designer-Doppelbett, Regendusche, einem separaten WC sowie einer Minibar spricht aber eine andere Sprache. Holländisch nämlich.

Klein, aber doch so groß, dass sich ein paar Designer-Möbel ausgeben. www.naturhaeuschen.de

Die Hütte steht in der Grünoase De Zeeuwse im Künstlerdorf Kats in der Region Zeeland in Küsten- und Strandnähe. Über sechs Öko-Kabinen verfügt die Grünoase, ein Gelände von vier Hektar, bepflanzt mit Bäumen, unzähligen Rosen- und Blumenarten, Hecken und bewachsenen Wegen. Picknicken kann man auf der Terrasse vor dem Häuschen oder in einem Tagesrestaurant. Die einzigen Geräusche, die Urlauber hier hören, sind das Zwitschern der Vögel und das Geräusch des Windes in den Kronen der Bäume.

Dieses Häuschen steht in Antwerpen... www.naturhaeuschen.de

Versteckte Urlaubsoasen in der Natur wie diese, weitere Tiny Houses und besondere Hütten in ganz Europa – etwa 18.000 insgesamt – finden sich auf diesem Naturhäuschen-Portal. www.naturhaeuschen.de

... und dieses in Luxemburg. www.naturhaeuschen.de

(red)