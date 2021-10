"Lobauer Erklärung" von Klimaorganisationen präsentiert

Das Papier diene als „Manifest“ gegen die geplante Nordostumfahrung samt Lobautunnel. Zahlreiche Organisationen und Wissenschafter stellen sich hinter die Initiative.

Am Dienstag haben Klima- und Umweltorganisationen die sogenannte „Lobauer Erklärung“ präsentiert. Sie ist als „Manifest“ gegen den Bau der Nordostumfahrung samt Lobautunnel gedacht. Der geplante Bau bringe keine Verkehrsentlastung. Diese finde „nur in politischen Sonntagsreden statt“, heißt es in der Erklärung.

In diesem wird die geplante Lobau-Autobahn als das „größte, teuerste und umweltschädlichste Autobahnvorhaben Österreichs“ bezeichnet. Ähnlich wie Hainburg oder Zwentendorf sei das Projekt ein Symbol verfehlter Umweltpolitik.

Mehr als 40 Unterstützer

Vorgelegt wurde die „Lobauer Erklärung" im Rahmen einer Pressekonferenz der Organisationen NGOs Virus, System Change not Climate Change und Fridays For Future. Auch der ehemalige Hainburg-Aktivist Bernd Lötsch, Verkehrswissenschafter Hermann Knoflacher und Helga Kromp-Kolb, Klimawissenschafterin, waren anwesend. Mehr als 40 Organisationen unterstützen die Initiative.

Kromp-Kolb urgierte etwa grundlegende Änderungen in der Verkehrspolitik, es sei „Feuer am Dach“. Knoflacher riet dazu, beim Verzicht des Projekts zu bleiben. „Projekte dieser Art passen nicht in die Zukunft“, sagt er.

In der Erklärung heißt es weiters, dass vor allem finanziell benachteiligte Personen an den Folgen von Lärm und Verschmutzung leiden würden. Auch die Umwelt wäre massiv betroffen, so etwa das Grundwasser und in weiterer Folge auch die Trinkwasserversorgung sowie das Auen-Ökosystem.

