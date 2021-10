Chipkrise: MAN drosselt Produktion in Deutschland

An den Standorten München, Nürnberg und Salzgitter fallen aktuell einzelne Schichten aus.

Der deutsche Lkw-Bauer MAN mit Sitz in München muss wegen fehlender Halbleiter die Produktion an seinen deutschen Standorten drosseln. "Aktuell fallen einzelne Schichten an den Standorten München, Nürnberg und Salzgitter aus", sagte eine Konzernsprecherin am Montag dem Münchner Merkur (Online-Ausgabe). Die ausgefallenen Schichten würden durch den Abbau von Überstunden und Kurzarbeit ausgeglichen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte MAN in seinem Stammwerk in München die Produktion am Donnerstag und Freitag unterbrochen. Auch in dieser Woche sollen die Bänder am Donnerstag und am Freitag stillstehen.

(APA)