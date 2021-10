Dominic Thiem bleibt eine Operation am rechten Handgelenk erspart. Das Comeback soll in kleinen Schritten erfolgen, das erste Match unter Wettkampfbedingungen im Dezember.

Es waren die besten Nachrichten für Dominic Thiem seit langer Zeit. Nach den Belastungstests am lädierten rechten Handgelenk am Montag in Belgien hat der 28-Jährige Gewissheit erlangt: Die befürchtete Operation und damit eine um nochmals rund drei bis vier Monate längere Zwangspause bleiben ihm erspart.