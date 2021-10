Nur nicht mit Cîțu: Die rumänische Regierung ist gestürzt.

Die Regierungskrise in Rumänien geht nach erfolgreichem Misstrauensvotum weiter. Viele Optionen für eine neue Koalition gibt es nicht - vor allem keine, die lange haltbar wirken.

In Rumänien ist die Regierung unter Premierminister Florin Cîțu (Liberale Partei/PNL) am Dienstag per Misstrauensvotum gestürzt worden. 281 Parlamentarier der oppositionellen Postkommunisten (PSD), der Reformpartei USR sowie der rechtsnationalistischen "Allianz für die Einheit der Rumänen" (AUR) sprachen der Regierung das Misstrauen aus - weit mehr als die nötigen 234. Gegenstimmen gab es keine, da die Regierungspartei und ihre Verbündeten die Abstimmung boykottiert hatten

Cîțus Kabinett hatte seit rund einem Monat in der Minderheit regiert, da der Juniorpartner USR den Koalitionsvertrag wegen des autoritären Führungsstils des Regierungschefs aufkündigte.

Die USR will nicht mehr mit Cîțu zusammenarbeiten

Sämtliche USR-PLUS-Minister waren Anfang September geschlossen zurückgetreten, während Cîțu alle Staatssekretäre und Präfekten der Reformpartei entließ, den Ex-Koalitionspartner jedoch nichtsdestotrotz zurück an den Verhandlungstisch bat. Die USR-PLUS blieb indes hart: Einen Fortbestand der bürgerlichen Koalition könne es nur unter einem anderen liberalen Regierungschef geben, Florin Cîțu habe das Vertrauen der Reformpartei unwiderruflich verspielt, so USR-PLUS-KO-Chef Dan Barna damals.

Am 25. September fand schließlich der Parteitag der Regierungspartei statt, bei der Cîțu es schaffte, den amtierenden Parteichef Ludovic Orban abzulösen, was die Regierungskrise allerdings nur weiter verschärft haben dürfe.

Nun dürfte es Beobachtern zufolge entweder zu einer notdürftig gekitteten bürgerlichen Koalition unter einem anderen liberalen Ministerpräsidenten oder zu einer liberalen, von der oppositionellen PSD getragenen Minderheitsregierung kommen.

