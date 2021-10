Mehrere Fälle: Minderjährige konnten in Berlin widerrechtlich wählen

Wer in Berlin am 26. September wählen wollte, musste teilweise lange anstehen.

Die deutsche Zeitung "Welt" zitierte drei Jugendliche, die mehr Stimmzettel bekommen haben, als für sie gedacht waren. Unter 18-Jährige durften sehr wohl bei der Bezirkswahl in Berlin mitstimmen, nicht aber bei den anderen beiden Wahlen.

Bei den Wahlen in Berlin haben Jugendliche unter 18 Jahren Medienberichten zufolge Stimmzettel für Wahlen erhalten, für die sie noch nicht wahlberechtigt waren. In der Hauptstadt fanden am 26. September Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Nur für letztere war die Stimmabgabe ab einem Alter von 16 Jahren möglich.

Die "Welt" zitierte drei Jugendliche unter 18 Jahren aus den Bezirken Neukölln und Pankow, die im Wahllokal laut eigenen Angaben nicht nur den Stimmzettel für die Bezirksverordnetenversammlung bekommen hatten. Im Fall der Bundestagswahl ging der Leiter der Geschäftsstelle der Landeswahlleitung in Berlin, Geert Baasen, am Dienstag davon aus, dass Minderjährige ihre Stimme im Wahllokal nicht ohne weiteres abgeben konnten. Anders als für die anderen beiden Wahlen gab es hier separate Wahlurnen.

Für die anderen Wahlen hält Baasen Stimmabgaben von unter 18-Jährigen "für theoretisch möglich". Auch die Bezirkswahlleiter von Pankow, Christine Ruflett, und Kristian Schiemann, schlossen dies nicht aus. Ruflett geht aber nur von Einzelfällen aus, wenn dies passiert sein sollte, wie sie der dpa sagte. Schiemann betonte in der "Welt", ihm und dem Wahlamt lägen keinerlei derartigen Erkenntnisse vor.

(APA/dpa)