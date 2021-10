Färöer-Legionär: "Vielleicht fürchtet sich Österreich"

John Frederiksen stürmt seit Sommer für Amstetten und kennt die heimische Fußballseele. Färöers Teamstürmer über alte Geister, Zusammenhalt und seinen Karrieretraum.

Wien. Die Färöer und Österreich, das ist zumindest im Fußball eine komplizierte Geschichte. Bis heute wirkt die Blamage von Landskrona nach, als sich die ÖFB-Auswahl 1990 den Amateurkickern 0:1 geschlagen geben musste. 2008 folgte ein enttäuschendes 1:1 in Tórshavn, und auch beim 3:1-Sieg im Frühjahr war die Mannschaft von Franco Foda in Rückstand geraten. Auch auf der Kraft dieser Geister der Vergangenheit ruhen die Hoffnungen der Färinger vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr, live, ORF 1).

„Vielleicht fürchten sich die Österreicher ein bisschen. Sie können sich nicht entspannen, weil sie wissen, dass ihnen schon Fehler unterlaufen sind. Das ist sicher in ihren Köpfen“, sagt John Frederiksen. Zudem weiß er um das aktuelle ÖFB-Formtief. „Österreich ist im Moment nicht so gut drauf, und daraus wollen wir Kapital schlagen.“ Als erster Färöer-Legionär im österreichischen Profifußball hat er schließlich Einblick in die hiesige Fußballseele gewonnen. Seit Sommer geht der 2,02-Meter-Mann für den Zweitligisten SKU Amstetten auf Torjagd und steht nun zum zweiten Mal im Aufgebot der Schafsinseln. Anfang September debütierte der 25-Jährige mit einem Kurzeinsatz. „Die Emotionen waren extrem, das war ein wundervoller Moment“, erinnert sich Frederiksen. Geboren und aufgewachsen ist er als Sohn eines Fischers übrigens auf der zu Dänemark gehörenden Ostseeinsel Bornholm, beide Eltern stammen allerdings von den Färöern.

Verschworenheit als Trumpf

Für die Länderspiele gegen Österreich und Schottland wurde Frederiksen von Teamchef Håkan Ericson nachnominiert. An der Favoritenrolle des ÖFB-Teams besteht für den Amstetten-Stürmer kein Zweifel. „Sie haben Weltklassespieler, die wir nicht haben“, erklärt er. Dieser individuellen Qualität müsse man mit Struktur und Zusammenhalt entgegenhalten. „Die Stärke ist vielleicht, dass wir so ein kleines Land sind. 50.000 Menschen – da müssen wir zusammenhalten und zu 100 Prozent füreinander da sein.“

Einige Teamspieler sind immer noch Amateure, aktuell stehen mit Frederiksen insgesamt neun Legionäre im Kader der Nummer 114 der Welt. Auch sportlich zeigte die Tendenz zuletzt nach oben. Gegen die Republik Moldau feierten die Färinger im September einen 2:1-Sieg, davor gab es gegen den haushohen Favoriten Dänemark ein knappes 0:1.

Der Weg ins Nationalteam ist auch auf den Färöern kein einfacher mehr. Zu verschworen sei die Einheit, Teamchef Håkan Ericson hat den Kreis laut Frederiksen allerdings ein wenig erweitert. „Die Menschen auf Färöer sagen: Es ist schwer, ins Team zu kommen, aber es ist noch schwerer, wieder aus dem Team herauszukommen.“ Der öffentliche Druck sei allerdings viel geringer. „Österreich ist ein viel größeres Land. Da gibt es viel mehr Leute, die schreien und jemanden im Team verlangen.“

Langfristig will sich Frederiksen als Stammspieler etablieren. „Das ist nur eine Frage der Zeit, sie müssen mich besser kennenlernen. Manchmal muss ich geduldig sein.“ Er sei nur auf sich und seine Aufgaben fokussiert. „Das Nationalteam ist ein Bonus und eine Ehre, aber ich mache mir keine Sorgen. Ich habe etwas, was sonst niemand hat auf den Färöern.“

Maierhofer als Beispiel

In Amstetten ist Frederiksen über seinen Agenten gelandet, entscheidend sei das Vertrauen von Trainer Jochen Fallmann gewesen. In zwölf Pflichtspielen für den SKU hat der Stürmer bisher fünf Tore erzielt. Wegen seiner Statur und Spielweise erinnert der Hüne ein wenig an Stefan Maierhofer. Der frühere ÖFB-Teamstürmer schaffte es neben Meistertiteln mit Rapid und Salzburg unter anderem in der Premier League zu Wolverhampton. „Ich habe es schon einmal gelesen, aber ich weiß nicht viel über ihn“, meint Frederiksen.

„Österreich ist ein großes Fußball-Land, das spürt man“, lobt der Färinger, dennoch soll es auch für ihn nur ein Zwischenschritt zum Ziel Top-5-Liga sein. „Dieser Markt hier öffnet viele Türen, man kann große Schritte machen.“ Gute Nationalteamauftritte tragen zur Eigenwerbung bei.