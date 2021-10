„Das Amt ist zu groß für Premier Cîţu“

Das Parlament in Rumänien hat dem Regierungschef nach hitziger Debatte das Vertrauen entzogen. Trotzdem könnte er an der Macht bleiben. Jetzt ist der Staatspräsident am Zug.

Rumäniens rechtsliberale Regierung ist neun Monate nach Amtsantritt frühzeitig gescheitert. Mit 281 von 466 Stimmen hat das Parlament dem Kabinett des konservativen Premiers Florin Cîţu (PNL) am Dienstag mit überwältigender Mehrheit das Vertrauen entzogen. Gemeinsam mit den oppositionellen Sozialisten (PSD) und der nationalistischen AUR stimmte auch das bisher mitregierende Reformbündnis USR-Plus für den Misstrauensantrag: Aus Verärgerung über den Kabinettsrauswurf ihres Justizministers hatte die URS-Plus die Koalition mit der PNL und der ungarischen Minderheitenpartei UDMR Anfang September aufgekündigt.