Ein neuer Bericht über Missbrauchsfälle der vergangenen 70 Jahre in Frankreichs katholischer Kirche schockiert das Land. „Sie müssen für diese Verbrechen bezahlen“, fordert nun der Gründer eines Opferverbandes.

„Die Zahlen sind erschütternd und können nicht folgenlos bleiben.“ Mit diesen Worten stellte der Chef der Untersuchungskommission, Jean-Marc Sauvé, den Abschlussbericht seines Teams vor. Der frühere Richter hatte 2018 von der französischen Bischofskonferenz den Auftrag bekommen, Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Frankreich aufzuarbeiten.

Auch Kirchenvertreter reagierten fassungslos: Seit den 1950er-Jahren sind mindestens 216.000 Kinder und Jugendliche von Priestern oder Ordensleuten missbraucht worden. Unter Einbeziehung der von der Kirche betriebenen Einrichtungen könne man von 330.000 Betroffenen ausgehen, sagte Sauvé am Dienstag in Paris.

80 Prozent der Opfer seien Buben im Alter von zehn bis 13 Jahren gewesen, 20 Prozent Mädchen unterschiedlicher Altersgruppen. Bei den Taten habe es sich in fast einem Drittel der Fälle um Vergewaltigungen gehandelt. Die betroffenen Kinder von damals hätten Leiden, Isolation und oft auch Scham und Schuldgefühle ertragen müssen. Knapp die Hälfte von ihnen litten auch nach vielen Jahren noch unter den Folgen.

Auf 2900 bis 3200 Täter im Lauf der vergangenen 70 Jahre kommt der Bericht: Priester, Ordensleute und andere kirchliche Mitarbeiter hätten die Missbrauchstaten begangen.

System der Vertuschung

Die genannten Zahlen beruhen zwar auf Hochrechnungen, doch bescheinigte selbst der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Éric de Moulins-Beaufort, den Prüfern, sie hätten „gewaltige Arbeit geleistet“. Die Kommission hatte sich durch die Archive von Bistümern und Staatsanwaltschaften gearbeitet sowie mit Hunderten von Opfern gesprochen – in etwa 26.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Der Bericht umfasst 2500 Seiten – und stellt den Verantwortlichen ein verheerendes Zeugnis aus.

„Die Kirche sollte den Opfern gegenüber ihre Verantwortung für das, was geschehen ist, anerkennen“, forderte Sauvé. Die einzelnen Taten seien durch ein „Klima des Schweigens“ vertuscht worden. Die Kirche habe in den beleuchteten 70 Jahren kaum Schritte gegen den Missbrauch unternommen. In einer Reihe von Fällen hätten Verantwortliche der Kirche Verbrechen nicht angezeigt und „den Kontakt von Tätern zu Kindern nicht unterbunden“, so Sauvé. Die Täter seien oft weiter in der Kinder- oder Jugendarbeit tätig gewesen. Es habe Nachlässigkeit geherrscht, um die „Institution“ abzusichern. „Das hatte systemischen Charakter.“

Der Gründer des Opferverbandes La Parole Libérée (Das befreite Wort), François Devaux, richtete klare Worte an die Kirche bei der Vorstellung des Berichts: „Sie müssen für alle diese Verbrechen bezahlen.“ Dabei werde es um eine Milliardensumme gehen. Die Kommission fordert die Errichtung einer unabhängigen Stelle, die über jeden Missbrauchsfall individuell entscheidet. Eine Pauschalzahlung an alle Betroffenen lehnt das Gremium ab.

Die Französische Bischofskonferenz wiederum kündigte nach der Vorstellung der Studie Konsequenzen an. „Angesichts so vieler zerrütteter, oft zerstörter Leben schämen wir uns und sind entrüstet“, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Éric de Moulins-Beaufort, am Dienstag. Man werde alle erforderlichen Schritte einleiten, damit sich ein solcher Skandal nicht wiederhole. Die Bischofskonferenz und Ordensobere werden sich im November auf Vollversammlungen mit dem Missbrauchsbericht beschäftigen. Ab 2022 sollen Entschädigungszahlungen an Opfer fließen.

Schärferes Kirchenrecht

Die Kommission forderte zudem dringend weitere Reformen des Kirchenrechts. Papst Franziskus hat erst diesen Sommer das Strafrecht in Bezug auf Delikte wie Missbrauch verschärft. Auch werden für den Tatbestand der Vertuschung bei Missbrauchsfällen enge Grenzen gezogen. Die französischen Bischöfe haben erst im März einen Maßnahmenkatalog für die Aufklärung von Missbrauchsskandalen und die Prävention künftiger Verbrechen beschlossen.