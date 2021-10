Wer wenig verdient, soll ab Juli 2022 weniger Krankenversicherungsbeitrag zahlen. Andreas Huss zweifelt, ob das verfassungsrechtlich gedeckt ist. Und ortet große Probleme für die ÖGK.

Wer bis zu 2600 Euro brutto im Monat verdient, soll ab Juli kommenden Jahres einen niedrigeren Krankenversicherungsbeitrag zahlen. So sehen es die türkis-grünen Steuerreformpläne vor. Derzeit geben die Arbeitnehmer knapp 3,9 Prozent ihres monatlichen Bruttoeinkommens dafür aus - ein Betrag, der, je nach Höhe des Einkommens, um maximal 1,7 Prozentpunkte sinken. Auch Pensionisten sollen weniger bezahlen müssen. Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann, wie der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“ meint.

Sollte aus den Plänen Realität werden, würde die Krankenkasse binnen kürzester Zeit vor große Herausforderungen gestellt, warnt Huss. Denn: „Uns fehlen dann 850 Millionen Euro. Das sind rund zehn Prozent unserer Beitragseinnahmen.“ Das sei aber noch gar nicht das Hauptproblem, sondern der Umstand, dass die ÖGK damit zum Bittsteller der Bundesregierung degradiert würde: „Ich bin dann davon abhängig, ob die Regierung bereit ist oder gut aufgelegt, uns diese fehlenden Beiträge zur Gänze zurückzuerstatten. Oder sie sagen dann vielleicht: 'Ich habe jetzt weniger Geld, also bekommt ihr weniger zurück'.“



Damit einher gingen Planungsschwierigkeiten für die Krankenkasse und folglich mögliche Leistungseinbußen für die Versicherten, kritisiert Huss: „Wenn ich nicht weiß, was mir der Staat am Jahresende tatsächlich zurückzahlt, dann kann das dazu führen, dass wir weniger Einnahmen haben und so auch der Druck auf unsere Leistungen ausgeübt wird.“

Huss ortet „Abkehr vom Versicherungsprinzip“.

Überdies hegt Huss im „Kurier“ Zweifel daran, dass die von ÖVP und Grünen vorgesehene Senkung für kleinere Einkommen verfassungsrechtlich gedeckt ist: „Jetzt gibt es dann eine Personengruppe die weniger Geld einzahlt, aber die selben Leistungen bekommt.“ In Huss' Augen handelt es sich dabei um „eine Abkehr vom Versicherungsprinzip“. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Selbstverwaltung der Krankenkassen sei zumindest für die Höhe des Zuschusses nicht mehr gegeben.

Ob er den Weg vor den Verfassungsgerichtshof anstreben wird, ließ Huss offen. Die Begründung: Er wolle noch abwarten, wie das Gesetz letztlich formuliert ist.

(hell)