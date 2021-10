Das beste Restaurant der Welt

(c) REUTERS (Yuya Shino)

Das dänische Spitzenrestaurant Noma führt zum fünften Mal die Liste der 50 besten Restaurants an. Das Wiener Steirereck hat die Top 10 knapp verfehlt.

Wer 2020 Nummer eins geworden wäre, werden wir nie erfahren. Im Vorjahr wurde die Präsentation der Liste der 50 besten Restaurants der Welt aufgrund der Corona-Gastronomiekrise abgesagt bzw. auf heuer verschoben. Eine Stadt kam heuer gleich doppelt besetzt aufs Treppchen. In der Großstadtregion Kopenhagen gibt es einige noble Restaurants, zum Besten der Welt wurde heuer aber wieder das Noma gekürt, gefolgt von dem gut 20 Autominuten entfernten Geranium im Fælledparken. Der dritte Platz geht an das Edelgrillrestaurant Asador Extebarri im spanischen Baskenland.

Rene Redzepis Noma war in den Jahren 2010 bis 2014 viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt worden. Sein Name setzt sich aus den dänischen Begriffen für "nordisch" und "Essen" ("nordisk" und "mad") zusammen. Das Restaurant-Team dürfte aus den Feierlichkeiten nicht herauskommen, im Michelin-Guide ist das Lokal seit wenigen Wochen mit drei Sternen gelistet.

Österreich auf Platz zwölf

Wie in den Jahren zuvor durften sich auch heuer wieder Birgit und Heinz Reitbauer mit ihrem Wiener Steirereck über die Nummer zwölf und die Bestplatzierung im deutschsprachigen Raum freuen. Die Ehrung zum "Best Female Chef" wurde der Peruanerin Pia León zuteil. Sie betreibt das Kjolle in Lima.

Die 15 besten Restaurants 1. Noma, Kopenhagen, Dänemark 2. Geranium, Kopenhagen, Dänemark 3. Asador Etxebarri, Atxondo, Spanien 4. Central, Lima, Peru 5. Disfrutar, Barcelona, Spanien 6. Frantzén, Stockholm, Schweden 7. Maido, Lima, Peru 8. Odette, Singapore 9. Pujol, Mexico City, Mexiko 10. The Chairman, Hong Kong, China 11. Den, Tokyo, Japan 12. Steirereck, Wien, Österreich 13. Don Julio, Buenos Aires, Argentinien 14. Mugaritz, San Sebastian, Spanien 15. Lido 84, Gardone Riviera, Italien

www.theworlds50best.com