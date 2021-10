Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit: Gegen Kurz wird ermittelt

Am Mittwochmorgen gab es eine Hausdurchsuchung im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale. Gegen den Kanzler wird neben Falschaussage jetzt auch wegen Korruptionsdelikten ermittelt. Auch gegen sein enges Umfeld gibt es schwerwiegende Vorwürfe.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist nun eines Korruptionsdelikts beschuldigt. Ihm und mehreren anderen Personen wird Bestechlichkeit oder Bestechung vorgeworfen – beziehungsweise im Fall des Kanzlers Beihilfe dazu. Auch wegen Untreue wird gegen ihn ermittelt. In den frühen Morgenstunden fanden am Mittwoch die seit Wochen erwarteten Hausdurchsuchungen bei der ÖVP statt. Konkret wurden mehrere Büros im Bundeskanzleramt und der ÖVP-Parteizentrale durchsucht. Betroffen war Kurz' engster Kreis – seine Medienstrategen Johannes Frischmann und Gerald Fleischmann sowie Parteichefstratege Stefan Steiner. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Die Hausdurchsuchung wurde am 4. Oktober übrigens von jenem Richter genehmigt, der Kanzler Kurz auch als Beschuldigten vernahm, Stephan Faulhammer.

Die neuesten Entwicklungen resultieren aus Zufallsfunden von beschlagnahmten Handys, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Ibiza-Causa vornahm. Die Korruptionsjäger hegen den Verdacht, dass Steuergeld zugunsten der Partei genutzt worden sein könnte.

Worum es bei den Ermittlungen geht

Konkret soll das Finanzministerium Umfragen in Auftrag gegeben haben, die Kurz und ÖVP ab 2016 dienlich gewesen sind und in der Mediengruppe „Österreich" präsentiert worden sein sollen. Kurz habe die Übernahme der Volkspartei geplant und wollte öffentlich in einem guten Licht dastehen, konnte aber noch nicht auf das Parteigeld zugreifen. ÖVP-Chef war noch Reinhold Mitterlehner. Also soll das Finanzministerium finanziell geholfen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht davon, dass Umfragen und Studien „ausschließlich parteipolitisch motiviert und für das (partei)politische Fortkommen von Sebastian Kurz und der Gruppe seiner engsten Vertrauten“ gedacht waren. Die Umfragen sollen von Finanz-Kabinettschef Thomas Schmid beauftragt worden sein, und Schmid wiederum soll das in Einvernehmen mit Kurz getan haben. ÖVP-Klubchef August Wöginger sprach von einer Reihe von „falschen Behauptungen“.

Diese aus Sicht der Staatsanwaltschaft geschönten Umfragen sollen dann bei Medien der Mediengruppe „Österreich“ veröffentlicht worden sein. Und zwar begleitet von einer Inseratenkooperation in der Höhe von mehr als 1,1 Millionen Euro ab April 2016. Auch die Mediengruppe Österreich weist die Vorwürfe zurück.

Projekt „Ballhausplatz“

Belege für diese These will die WKStA unter anderem beim „Projekt Ballhausplatz“ finden. Das ist ein Strategiepapier von Kurz-Beratern, das zu einer Zeit entstand, als Kurz die Machtübernahme der ÖVP und die Ablöse von Mitterlehner plante. Im Strategiepapier findet sich etwa ein Punkt „Umfrage in Auftrag geben. „Mit SK alles besser“. Inserate beauftragen.“

Inhaltlich sollen dann in der ersten Phase bis zur Wahl von Sebastian Kurz zum Parteiobmann Umfragen beauftragt worden sein. Sie sollten veranschaulichen, wie schlecht die ÖVP unter dem Bundesparteiobmann Mitterlehner damals abschnitt und vergleichen, wie gut sie unter Kurz dastehen könnte. In der zweiten Phase, mit beginnendem Wahlkampf 2017, hätten sich die Umfragen eher gegen den politischen Mitbewerber gerichtet.

Überblick: Die Beschuldigten in der Causa

Welche sind nun die handelnden Personen? Vorweg sei nochmals festgehalten: Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Neben Kurz ist auch der damalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium (und spätere Öbag-Vorstand) Thomas Schmid Beschuldigter. Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit. Schmid soll als Beamter des Finanzministeriums den Kontakt zu Wolfgang und Helmuth Fellner gesucht haben und laut Ermittlern „Mittelsmann“ gewesen sein. Auch gegen einen zweiten damals hochrangigen Mitarbeiter im Finanzministerium, Johannes P., gibt es die Vorwürfe.

Der engste Berater- und Mitarbeiterkreis von Kurz wird ebenfalls beschuldigt. Gerald Fleischmann, langjähriger Pressesprecher und Medienbeauftragter im Kanzleramt, wird Untreue vorgeworfen, genauso wie Beihilfe zur Bestechlichkeit. Dieselben Vorwürfe macht die Justiz dem Pressesprecher Johannes Frischmann sowie Kurz-Berater Stefan Steiner. Laut Ermittlern sollen sie nicht nur über die Vorgänge informiert gewesen sein, sondern auch durch Koordinierung und Unterstützung gefördert haben.

Auch die Meinungsforscherin und frühere Familienministerin, Sophie Karmasin, war laut Ermittlern eng in die Causa eingebunden. Ende 2017 beendete sie ihre politische Karriere, laut Ermittlern war das Verhältnis zu dem damaligen ÖVP-Chef Mitterlehner nicht mehr intakt. Die Kontakte zu Sebastian Kurz intensivierten sich. Gemeinsam mit einer zweiten Meinungsforscherin, Sabine B., ging sie – so die These der Ermittler – einen Deal mit dem Finanzministerium bzw. mit dem Kurz-Umfeld ein. Sie lieferten die Umfragen, die Kurz in einem guten Licht erscheinen lassen sollten. Auch Scheinrechnungen sollen gelegt worden sein. Gegen die beiden wird wegen Beihilfe zur Untreue und Bestechung ermittelt.

Auch gegen Wolfgang und Helmuth Fellner wird ermittelt. Es geht auch hier um mutmaßliche Beihilfe zur Untreue und Bestechung. Über die Mediengruppe „Österreich“ sollen die fraglichen Umfragen gespielt worden sein.

„Wir sind echt megasauer"

Die Staatsanwaltschaft hält auch fest, dass sich Fellner offenbar nicht immer an die Abmachungen gehalten hatte, wie sie aus SMS herauslesen will. Ein Beispiel. So schreibt ein Kurz-Sprecher: „Fellner hat sich an keine Abmachung gehalten. Für Sa/So war ausgemacht, Daten aus Umfrage zu bringen. Nix gebracht.“ Der damalige Finanzministeriums-Kabinettschef Thomas Schmid antwortet darauf: „Das ist ehrlich gesagt Vertrauensbruch – da sollte man das dann besser lassen.“ Schmid beschwert sich darauf bei Karmasin und die antwortet: „Mittwoch kommt Doppelseite die Fellner jetzt persönlich macht, alles gut auch mit Wechsel Sonntagsfrage jederzeit“ Und an die Gebrüder Fellner schreibt sie: „Liebe Fellners, ausgemacht war: Do: Brexit. Sa: Maschinensteuer. So: Wirtschaftskompetenz und Standort, schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch – private Story von Schelling. Das ist eine echte Frechheit und nicht vertraunsbildend. Wir sind echt sauer!!! Mega sauer.“

Nach Erscheinen der Doppelseite schreibt Helmuth Fellner an Thomas Schmid: „Sorry, war – endlich – in einem Funkloch! Zwischenzeitlich Umfragedoppelseite scheinen. Nä. Schritte? Tel? Lg“

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten soll die Zusammenarbeit laut WKStA noch ausgebaut worden sein – und die verlief dann offenbar mehr im Sinne der ÖVP. Da gibt es etwa einen Chat zwischen Thomas Schmid und einem Sprecher des Finanzministeriums. Der schreibt: „Die Umfrage nimmt keiner. ,Schaltet' doch gleich ein Inserat“. Darauf Schmid: „Eben. Daher haben wir das B.-Österreich Tool entwickelt. Erfolgreich.“. Der Sprecher darauf: „Von wegen Systemmedien."

Oder eine andere Unterhaltung zwischen Thomas Schmid und einem Kurz-Sprecher. Letzterer schreibt an Schmid: „Der B. hab ich gestern noch angesagt, was sie im Interview sagen soll.“ Schmid: „So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt schafft an. Ich liebe das.“

ÖVP und „Österreich“ widersprechen

Zu den Beschuldigten zählt übrigens auch die Bundespartei ÖVP und die Mediengruppe „Österreich“. In einer Stellungnahme meldete sich die Mediengruppe zu Wort: „Den Ermittlungen der WKStA liegen offensichtlich schwere Missverständnisse zugrunde.“ Weiter: „Zu keinem Zeitpunkt gab es zwischen der Mediengruppe Österreich

und dem Finanzministerium eine Vereinbarung über eine Bezahlung von

Umfragen durch Inserate.“ Und: „Wir legen Wert auf die

Feststellung, dass niemals Inseratengelder des Finanzministeriums als

Bezahlung für Umfragen an die Tageszeitung Österreich bezahlt wurden."

Empört zeigte sich am Rande des Ministerratsauch ÖVP-Klubchef August

Wöginger. Er sprach von einer "Unzahl an falschen Behauptungen". Es

gebe immer die gleichen konstruierten Vorwürfe, die einzig als Ziel

hätten, der Volkspartei und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu schaden.

Die ÖVP werde dem politisch wie juristisch entgegentreten. "Nach den falschen Anschuldigungen, die schon gegen Sebastian Kurz, Josef Pröll, Gernot Blümel, Hartwig Löger und Bernhard Bonelli und andere erhoben wurden, die sich mittlerweile alle als haltlos herausgestellt haben, werden nun weitere Vorwürfe konstruiert über Vorgänge, die teilweise fünf Jahre zurückliegen. Das passiert immer mit demselben Ziel und System: die Volkspartei und Sebastian Kurz massiv zu beschädigen“, hieß es zuvor in einer Aussendung.