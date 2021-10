Das Ibiza der ÖVP in „Österreich“

(c) Getty Images (Michael Gruber)

Sebastian Kurz 2019 bei einem Wahlkampfauftritt in Baden bei Wien.

Man darf gespannt sein, wie der Kanzler da herauskommt. Sofern er da überhaupt noch herauskommt. Eine historische Chance ist nahezu vertan.

Wir blenden zurück – in die Zeiten der Mitterlehner-ÖVP: Die ÖVP lag in den Umfragen darnieder, dazu brauchte man gar keine getürkten. Sebastian Kurz und seine Trabanten schickten sich an, den dem Wähler kaum vermittelbaren ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zuerst zu zermürben, dann zu stürzen. Wie die Gruppe um Sebastian Kurz das anging, könnte nun zum Ibiza der ÖVP, früher einmal hätte man Waterloo dazu gesagt, werden.