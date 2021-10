Strom- und Energiepreise markieren fast täglich neue Rekorde. Einige Unternehmen drosseln bereits die Produktion – auch in Österreich. „Es macht keinen Sinn“, sagt ein Industrievertreter. „Es ist wirklich beängstigend", ein anderer.

Die Energiekrise in Europa verschärft sich von Tag zu Tag und drängt das verarbeitende Gewerbe an seine Belastungsgrenze. Weil die Strom- und Gaspreise fast täglich neue Rekorde erreichen, sahen sich einige energieintensive Unternehmen bereits gezwungen, die Produktion herunterzufahren. Eine Produktion im vollen Ausmaß würde sich schier nicht mehr lohnen. Als einzige Hoffnung besteht, dass Russland mit seiner am Mittwoch Nachmittag angekündigten Erhöhung der Gaslieferung etwas Entspannung in den Gaspreis bringt.

Derweil naht der Winter und damit die Heizperiode. Das wird den Druck weiter verschärfen und mehr Manager in der Industrie zu schwierigen Entscheidungen zwingen. Was Betroffene jetzt schon berichten, lässt nichts Gutes erahnen.