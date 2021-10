„Sterbehilfe darf keinesfalls ein Geschäftsmodell werden“

Der Dachverband Hospiz Österreich fordert mehr Geld und nach einem Verfassungsentscheid klare Regeln für assistierten Suizid.

Wien. Im Dezember des Vorjahres gab der Verfassungsgerichtshof bekannt, dass das Verbot der Beihilfe zum Suizid gekippt wird. Es sei verfassungswidrig, die Hilfe zur Selbsttötung gänzlich zu verbieten, befand er. Bis Ende dieses Jahres hat die Regierung nun Zeit, die Sterbehilfe gesetzlich zu regeln.

Waltraud Klasnic, Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich, hat diesbezüglich eine klare Vision: Sie fordert etwa Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch und eine flächendeckende Vollfinanzierung der Hospiz- und Palliativpflege, die sogenannte Regelfinanzierung.

Denn vor allem im ländlichen Raum blieben Angehörige und Betroffene häufig auf den Kosten sitzen. Für einen Ausbau bis 2025 brauche es jedoch zusätzliche 160 Millionen Euro. „Das muss uns ein würdevolles Ende des Lebens wert sein“, so Klasnic.

Es fehlen 260 Hospizbetten

Gibt es in diesem Bereich eine Mangelversorgung, so besteht das Risiko, dass sich Menschen dem assistierten Suizid zuwenden, weil keine angemessene Versorgung in der letzten Lebensphase zur Verfügung steht, heißt es in einer Stellungnahme vom Dachverband Hospiz Österreich und der Österreichischen Palliativgesellschaft.

„Ich erwarte mir, dass man alles tut, dass es in diesem Gesetz zu keinem Geschäftsmodell kommt. Jene Menschen, die den assistierten Suizid nicht wollen, sollen nicht unter Druck gesetzt werden“, sagt Klasnic.

Eine Lösung dafür sei etwa die Regelfinanzierung durch Sozialversicherung, Länder und Bund. Sie würde dafür sorgen, dass jedem Menschen kostenlose Hospiz- und Palliativpflege zur Verfügung stände. Bereits seit 2004 kam diese in allen Regierungsprogrammen vor, sei aber bisher von keiner Regierung umgesetzt worden.

Laut Dachverband Hospiz kann man so auch einen Fehlbedarf ausgleichen. Denn für einen Vollausbau bis 2025 fehlen im Vergleich zu heute insgesamt 260 Hospizbetten – und zusätzlich zu den bereits ausgegebenen 140 Millionen weitere 160 Millionen Euro.

Jeder Fünfte bräuchte Hospizbetreuung

Österreichweit gibt es derzeit 357 Einrichtungen für Erwachsene und 32 spezialisierte Einrichtungen für Kinder. Über die Jahre ist die Zahl der Einrichtungen stetig gestiegen. So gab es im Jahr 2015 mit 22 noch zehn Versorgungseinrichtungen für Kinder weniger als heute. Bei Erwachsenen waren es 2010 noch 250, im Jahr 2000 gar unter 100. In den Institutionen arbeiten 3661 Ehrenamtliche, davon 231 Personen in pädiatrischen Einrichtungen. Laut Statistik Austria starben im Jahr 2020 insgesamt 91.599 Menschen. Davon würde etwa jeder Fünfte eine Hospiz- oder Palliativbetreuung brauchen.

Das letzte Jahr sei auch für die Hospizbewegung nicht einfach gewesen. Derzeit sei das Thema Hospiz und Palliativmedizin eines, das viele Menschen bewegt, so Klasnic. „Und jetzt schaut man neugierig: Was wird das Parlament tun?“ Klasnic blickt dem positiv entgegen. Sie glaube an die Politik. Die Frist läuft jedenfalls am 31. Dezember 2021 ab. „Und das heißt, es ist noch viel zu tun.“

