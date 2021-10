Die einen schweigen. Die anderen wollen sich „mit aller Kraft zur Wehr setzen“. Und an der Basis ist es erstaunlich ruhig: Wie die ÖVP mit den Hausdurchsuchungen umgeht.

Dass der Kanzler nicht kommen würde, wusste man schon im Vorfeld: Sebastian Kurz nimmt am Mittwoch am EU-Westbalkangipfel im slowenischen Brdo teil. Aber auch nach jenen Mitarbeitern des Kanzlers, deren Büros unmittelbar vor der dieswöchigen Regierungssitzung durchsucht wurden, hält man am Mittwoch vergeblich Ausschau.