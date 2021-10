Regierungschef Draghi muss in der EU-Schuldenpolitik kaum noch mit Widerstand rechnen.

Die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, und der italienische Ministerpräsident, Mario Draghi, sehen sich derzeit häufig: am Mittwoch beim EU-Gipfeltreffen im slowenischen Brdo (siehe rechts) und heute in Rom. In der italienischen Hauptstadt wird Merkel auch Papst Franziskus treffen, der sie zu einer Privataudienz empfängt. Es ist gut möglich, dass es sich um Merkels letzten offiziellen Besuch handelt.