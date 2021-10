Annik Leroy im Filmmuseum: Die Donau entlang

Das Österreichische Filmmuseum würdigt am 7. und am 8.10. das berückende (Schwarz-Weiß-)Schaffen der belgischen Essayfilmerin Annik Leroy.

Den Innenhof einer psychiatrischen Klinik im italienischen Volterra zierte in den 1960er- und 1970er-Jahren ein außergewöhnliches literarisches Werk: Fernando Nannetti, einer der Klinikinsassen, hatte in jahrelanger Arbeit ein Netz aus Schriftzügen in die Hofmauern geritzt – bizarre Satzfragmente ohne Zusammenhang, die von existenzieller Hilflosigkeit und allumfassender Paranoia kündeten.

Annik Leroy, der das Wiener Filmmuseum am 7. und 8. Oktober eine Werkschau widmet, stellt dieses Monument der Außenseiterkunst in ihrem Essayfilm „Tremor – Es ist immer Krieg“ (2017) neben Texte von Ingeborg Bachmann, Alberto Moravia und andere literarische Zeugnisse europäischer Gewaltgeschichte, verlesen mit nüchtern-lakonischer Stimme. Die Bilder des Films zeigen verwüstete, abstrakt anmutende Landschaften: Ruinen brutalistischer Architektur, einfache Straßenzüge, denen etwas Menschenfeindliches anzuhaften scheint. Leroy filmt die Welt so, als wäre sie immer und überall von Nannettis grauenerregender, aber unlesbarer Geheimschrift überzogen.

Betonlabyrinth in Berlin, Driften am Donauufer

Ihre Filmographie ist schmal. Lediglich drei Langfilme und einen skizzenhaften Kurzfilm hat die Belgierin seit den frühen 1980ern gedreht. Die Hauptwerke sind in grobkörnigem Schwarz-Weiß gehalten, sie suchen die Gegenwart nach Spuren der Vergangenheit ab. Die konkrete Bewegung dieser Suche ist jedoch jedes Mal eine andere.

„In der Dämmerstunde – Berlin“ (1981) drehte die Regisseurin in der geteilten deutschen Hauptstadt. Das eingemauerte Westberlin wird in diesem Tagebuchfilm zum Gefängnis. Besonders eindrücklich in einer Szene, die den Bahnhof Zoo in ein apokalyptisches Betonlabyrinth verwandelt.

„Vers la mer (Bis ans Meer)“ (1999) wiederum ist eine offene, fließende Arbeit, teils ethnografische Recherche, teils Naturreflexion. Leroy folgt dem Lauf der Donau von der Quelle im Schwarzwald bis zur Schwarzmeermündung, porträtiert unterwegs eine Reihe von Flussanwohnern und fragt diese nach der Rolle, die der Wasserlauf in ihrem Leben spielt. „Tremor - Es ist immer Krieg“ transponiert die Themen der früheren Filme in ein abstrakteres und düsteres Register.

Doch man muss die von existenziellem Pessimismus und tiefer Skepsis gegenüber der Moderne geprägte Weltsicht Leroys nicht bis ins Letzte teilen, um die ästhetische Klarheit und hellsichtige Traurigkeit dieses Ausnahmewerks zu bewundern.