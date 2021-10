Yusuf Demir, die unbekümmerte Spielfreude in Person

Yusuf Demir lernt beim FC Barcelona im Krisenmodus, auch David Alaba ist vom Weg des Toptalents angetan. Wann findet Teamchef Franco Foda einen Platz für den 18-Jährigen?

Wien. Die Färöer werden Yusuf Demir in Erinnerung bleiben. Hoffentlich nicht wegen eines unerwarteten Rückschlags im WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr, live, ORF1) auf den Schafsinseln, sondern weil er im Hinspiel Ende März (3:1) erstmals das ÖFB-Trikot übergestreift hat. Seither hat sich viel im Leben des 18-Jährigen verändert: Statt wie in der Vorsaison zumeist auf der Rapid-Bank Platz zu nehmen, steht das ÖFB-Talent seit Sommer im Kader des FC Barcelona – und kommt auch zu Einsätzen.