„So kann es nicht weitergehen.“ Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kündigte an, einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz einbringen zu wollen oder einen solchen zu unterstützen.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordert Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach den jüngsten Enthüllungen um angeblich manipulierte Umfragen zum Rücktritt auf. Kurz habe sich „ganz offensichtlich innerparteilich an die Macht geputscht und die Machtübernahme nicht nur vorbereitet, sondern auch durchgeführt.“ Er habe sein Amt, seine Macht und Steuergeld missbraucht und die Öffentlichkeit manipuliert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Vorwürfe würden sich schon bald als falsch herausstellen, so Bundeskanzler Kurz am Mittwochabend.

Neben der Unschuldsvermutung gelte jedoch auch die „Amtsunfähigkeitsvermutung". „Das ist mehr als eine Vermutung, das ist eine Feststellung. Es kann nicht sein, dass der Bundeskanzler unserer schönen Republik im Zentrum von Korruptionsermittlungen ist“, so Meinl-Reisinger. Daher erwarte sie sich noch heute seinen Rücktritt.

Meinl-Reisinger ruft Parteien zu Gesprächen auf

Meinl-Reisinger erinnerte auch daran, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz angelobt hat, ihn aber auch entlassen könne. Die Neos-Chefin rief alle Parteien zu Gesprächen auf, denn: "Heute muss der Tag Null sein eines neuen Österreichs.“ Für den Fall, dass dies bei der von der Opposition beantragten Sondersitzung im Nationalrat noch nötig sein sollte, würden die Neos „selbstverständlich einen Misstrauensantrag einbringen“ oder unterstützen. Neuwahlen lehnte Meinl-Reisinger ab, der Nationalrat sei handlungs- und beschlussfähig.

(ham)