Der Kanzler in Bedrängnis: Kampagne oder berechtiger Vorwurf?

Am Mittwoch fanden Hausdurchsuchungen im Kanzleramt, der ÖVP-Zentrale und - wie später bestätigt wurde - auch in der Redaktion von "Österreich" statt. Was steckt dahinter, wem wird was vorgeworfen und wie geht es nun weiter?

In dieser Folge: Die Korruptionsstaatsanwälte machten sich auf Beweissuche und ließen Büros durchsuchen. Die Vorwürfe drehen sich um geschönte Umfragen, die mit Steuergeldern bezahlt und von Wolfgang und Helmut Fellner in der Mediengruppe „Österreich“ für viel Geld verbreitet wurden. Im Fokus der Fahnder: Die engsten Mitarbeiter von Kanzler Sebastian Kurz und der Kanzler selbst. Gegen ihn wird nun neben Falschaussage auch wegen Korruptionsdelikten ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

