Grüne: „Vertrag mit der ÖVP, nicht mit Kurz“

Der Koalitionspartner stellt sich hinter die Justiz und gibt sich ansonsten abwartend. Intern laufen Überlegungen, ob die Koalition beendet oder mit einem anderen Kanzler fortgesetzt wird.

Wien. Wie reagieren die Grünen auf die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld? Als es um eine mögliche Anklage wegen falscher Zeugenaussage ging, hatte sich der Koalitionspartner bedeckt gehalten, wie im Fall des Falles damit umzugehen ist. Jetzt geht es um wesentlich schwerwiegendere Vorwürfe. Und die Grünen werden Position beziehen müssen, ob sie mit einem Kanzler weitermachen wollen, gegen den wegen Beihilfe zu Untreue und Bestechlichkeit ermittelt wird.

Am Mittwoch gab sich die grüne Parteispitze aber noch abwartend. Klubchefin Sigrid Maurer kommentierte vor der Ministerratssitzung die Hausdurchsuchungen mit einem knappen Statement: „Wir haben vollstes Vertrauen in die Justiz. Die macht ihre Arbeit ohne Ansehen der Personen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.“ Mehr wolle sie an diesem Tag dazu auch nicht sagen, hieß es später aus dem grünen Klub.