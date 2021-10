Sebastian Kurz spricht am Mittwochabend von „konstruierten Vorwürfen“. Im Laufe des Tages war es an der Basis erstaunlich ruhig. Wie die Partei mit der Situation umgeht.

Ein paar Stunden musste die Öffentlichkeit auf die Reaktion von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) warten. Er nahm am Mittwoch am EU-Westbalkangipfel im slowenischen Brdo teil und wollte sich zu den Geschehnissen, die währenddessen in Wien für erheblichen Wirbel sorgten, vorerst nicht äußern. Das ändert sich erst am Mittwochabend.

Da wies der Kanzler die Vorwürfe der WKStA als „konstruiert“ zurück.

„Jetzt gibt es nach kurzer Zeit schon wieder neue Vorwürfe, wieder sind es konstruierte Vorwürfe, und wieder nach derselben Systematik: Es werden SMS-Fetzen auseinandergerissen, in einen falschen Kontext gestellt, und drumherum strafrechtliche Vorwürfe kreiert“, sagte Kurz am Rande des Gipfels gegenüber der „Kleinen Zeitung“ und der „Zeit im Bild“.

Seiner Meinung nach würden sich die Vorwürfe allesamt „schon bald als falsch herausstellen“. Er erinnerte an die bisherigen Vorwürfe der falschen Zeugenaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss gegen ihn selbst und die Vorwürfe gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

Der trat bereits am Mittwochvormittag gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grünen) vor die Medien. Eigentlich sollten dabei noch einmal die Vorzüge der ökosozialen Steuerreform hervorgestrichen und gegen Kritik verteidigt werden. Aber das jüngste türkis-grüne Projekt, vorgestellt erst am Sonntag, interessiert angesichts der aktuellen Ereignisse schon fast niemanden mehr.