Daniel Craig hat seinen eigenen Stern bekommen

Daniel Craig am "Walk of Fame"

James-Bond-Darsteller Daniel Craig hat auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt - umgeben von Agentenkollegen.

Es mache ihn sehr glücklich, auf dem Gehsteig von all diesen Legenden umgeben zu sein, sagte der 53-jährige Daniel Craig vor jubelnden Fans und Reportern am Mittwochabend (Ortszeit). Nach Angaben der Veranstalter erhielt der britische James-Bond-Darsteller die 2704. Plakette auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood - mit der passenden Adresse Hollywood Boulevard Nummer 7007.

Craigs Stern liegt passenderweise gleich neben dem von Bond-Darsteller Roger Moore. Auch David Niven und Pierce Brosnan, die einst ebenfalls in die berühmte Agenten-Rolle schlüpften, wurden schon auf dem Boulevard verewigt.

Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen. "Keine Zeit zu sterben", in dem Craig zum fünften und letzten Mal als 007 zu sehen ist, läuft am Wochenende in den US-Kinos an.

Als Gastredner nahmen die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Oscar-Preisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") an der Zeremonie teil. In "Keine Zeit zu sterben" mimt Malek den Bösewicht Safin.

(APA/dpa)