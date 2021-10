Die mutmaßliche Inseratenkorruption beschäftigt auch internationale Zeitungen, vor allem im Nachbarland Deutschland, wo Kanzler Kurz gern gesehener Talkshowgast ist.

Die Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)

und sein engstes Umfeld wegen mutmaßlicher Inseratenkorruption

erschüttern die türkis-grüne Koalition und sorgen auch für Medienberichterstattung in internationalen Medien. Vor allem in Deutschland wird breit über die Causa berichtet, schließlich galt Sebastian Kurz als eine Art Vorbild für viele in der deutschen CDU/CSU. Kurz ist regelmäßig Gast in deutschen Talkshows. Aber auch in den großen Zeitungen der EU ist die Umfragen-/Inseraten-Affäre Thema.

Die deutsche Wochenzeitung „Stern“ hatte Donnerstagvormittag dem Thema Österreich online den obersten Artikel gewidmet - unter dem Titel „Der verwundete Wunderwuzzi: Wie Sebastian Kurz Österreich in die Staatskrise stürzen könnte“ schreibt Korrespondent Markus Huber: „Es war Mittwochabend kurz nach 22 Uhr als sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz tatsächlich für ein Live-Interview in Österreichs wichtigste Nachrichtensendung im ORF setzte, um über die Vorwürfe des Tages zu sprechen. Das war an sich schon ein ungewöhnlicher Move. Noch ungewöhnlicher war allerdings, dass Kurz in diesem Fernsehauftritt keine überzeugende Geschichte zu erzählen hatte, sondern nicht viel mehr tat, als die Vorwürfe, die im Lauf des Tages erhoben wurden, zu bestreiten.“ Es bleibe die Frage, ob die Grünen die Koalition aufrechterhalten wollen und ob die ÖVP auch ohne Sebastian Kurz in der Regierung bleiben würde. „Denn seit Kurz die ÖVP übernommen hat, gibt es so etwas wie innerparteiliche Rivalen nicht. Die hat er seit seiner Machtübernahme erfolgreich aus dem Weg geschafft. Mit legalen Mitteln. Dachte man zumindest bisher."

>> Der Artikel im „Stern"

Im „Spiegel“, wo das Interview von Kurz in der ORF-Sendung ZiB2 am Donnerstagvormittag ebenfalls kurzzeitig online der oberste Artikel war, macht sich Korrespondent Oliver Das Gupta ähnliche Gedanken: „Auf dem Spiel steht für den österreichischen Regierungschef und seine Leute nicht nur die Macht, es droht im schlimmsten Fall sogar Gefängnis. (...) Nun, nach den Razzien im Kanzler-Team und den neu bekannt gewordenen Chats, fällt auch ein neues Licht auf die immer schriller werdenden Angriffe von Kurz und seinem Team auf die Justiz. (...) Es geht um Korruption, die den Aufstieg eines der bekanntesten Staatenlenker Europas mit ermöglicht haben soll."

>> Der Artikel im „Spiegel"

In der „Süddeutschen Zeitung“ schreibt Cathrin Kahlweit: „Der Vorwurf klingt kompliziert, ist aber im Kern letztlich simpel: Die Korruptionsermittler vermuten, dass der Kreis um Kurz mit Steuergeld für gute Berichterstattung bezahlt und die Inhalte auch noch selbst in Auftrag gegeben hat. Mit öffentlichen Inseraten quasi gekaufte Medien - das hat in Österreich schon lange System; aber weil alle Regierungen bisher davon profitierten, wurde es nie reformiert. Kanzler Kurz hat so viel Geld über wohlmeinende Medien ausgeschüttet wie vor ihm keiner; er kauft sich seine Popularität damit wohl auch zum Teil. Nun deutet sich an, dass er mit dieser Methode womöglich sogar ins Kanzleramt gekommen sein könnte.“ Es sei gut möglich, dass es Neuwahlen gibt.

>> Der Artikel in der „Süddeutschen Zeitung"

In der „Bild"-Zeitung, zu der Kurz besonders intensive Kontakte pflegt, ist erst seit Donnerstagvormittag ein Nachrichtenartikel mit dem Titel: „Schwere Vorwürfe gegen Ösi-Kanzler Kurz“ im Politik-Teil zu finden.

In den internationalen Medien wird das Thema vor allem über die Meldungen der englischsprachigen Nachrichtenagenturen Reuters und AFP aufgegriffen - etwa im britischen „Guardian“ oder der spanischen Zeitung „El Pais“. Bei BBC oder CNN waren die neuen Vorwürfe gegen Bundeskanzler Kurz bisher kein Thema.