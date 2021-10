Vor allem ältere Menschen werden in vielen Ländern schon ein drittes Mal gegen Covid geimpft - hier ein Bild aus einer Impfstraße in Nantes.

Vor schweren Erkrankungen schützt die volle Immunisierung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer langfristig. Bei gewissen Gruppen dürfte die Widerstandsfähigkeit gegen das Virus aber rascher abnehmen, lassen zwei neue Studien vermuten.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer bereits freigegeben. Die Auffrischungsimpfung wird auf Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) von Mitte August hierzulande mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna durchgeführt. Auch alle mit einem anderen Vakzin erst- bzw. zweitgeimpfte Personen sollen diese Mittel erhalten.

Der dritte Stich kann für manche Personengruppen besonders wichtig sein, zeigen zwei Studien auf, die am Mittwoch publiziert wurden. Denn der Wirkstoff von Biontech/Pfizer könnte demnach schon nach kürzerer Zeit an Schutzwirkung einbüßen. Die Wissenschaftler betonen allerdings auch: Schutz vor schwerer Erkrankung sei längerfristig gegeben.

Die Studien aus Israel und Qatar wurden im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht und unterstreichen, dass auch geimpfte Personen weiterhin Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten, um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Sars-Covid-19 zu minimieren.

Israel: Antikörper-Spiegel untersucht

In Israel wurde die Antikörper-Menge von 4800 Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, untersucht, die zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs erhalten haben. Die Antikörper seien rapide zurückgegangen, speziell bei Männern, bei Personen ab 65 Jahren und bei Personen mit Immunsuppression.

Die Forscher merkten an, dass die Menge der sogenannten neutralisierenden Antikörper - die erste Verteidigungslinie des Immunsystems gegen eine Infektion - durchaus mit einem Schutz gegen eine Infektion in Zusammenhang stehe, aber für diese Studie sei lediglich der Antikörperspiegel untersucht worden.

"Veröffentlichte Arbeiten über viele Impfstoffe, z. B. gegen Masern, Mumps und Röteln, haben gezeigt, dass die neutralisierenden Antikörperspiegel jedes Jahr um 5 bis 10 % abnehmen", schrieben die Wissenschaftler der israelischen Studie. "Wir haben festgestellt, dass ein signifikanter und schneller Rückgang der humoralen Reaktion auf den BNT162b2-Impfstoff innerhalb von Monaten nach der Impfung beobachtet wurde."

Als humorale Immunantwort wird die Produktion von Antikörpern durch die B-Lymphozyten bezeichnet - im Gegensatz zur zellulären Immunreaktion mit T-Lymphozyten. Die Studie besagt außerdem, dass Geimpfte, die zuvor eine Covid-Infektion durchgemacht hatten, besser gegen das Virus geschützt seien.

Katar: Infektionen unter Geimpften

Die andere Studie aus Katar untersuchte die Häufigkeit von Infektionen unter der per Vakzin von Biontech/Pfizer vollimmunisierten Bevölkerung.

"Der BNT162b2-induzierte Schutz vor einer Infektion baut sich nach der ersten Dosis rasch auf, erreicht im ersten Monat nach der zweiten Dosis seinen Höhepunkt und nimmt dann in den folgenden Monaten allmählich ab", schrieben Laith Abu-Raddad von „Weill Cornell Medicine-Qatar" und Kollegen über den Impfstoff. "Der Rückgang scheint sich nach dem vierten Monat zu beschleunigen und erreicht in den Folgemonaten ein niedriges Niveau von etwa 20 %", fügten sie hinzu, wobei der Schutz vor Krankenhausaufenthalten und Tod bei über 90 Prozent bleibe.

Die Wissenschaftler warnen geimpfte Personen davor, sich zu leichtsinnig zu verhalten und sehen auch in dem geänderten sozialen Verhalten einen möglichen Grund für die vermehrten Infektionen: "Geimpfte Personen haben vermutlich mehr soziale Kontakte als ungeimpfte Personen und halten sich möglicherweise auch weniger an die Sicherheitsmaßnahmen", schreiben sie. "Dieses Verhalten könnte die reale Wirksamkeit des Impfstoffs im Vergleich zu seiner biologischen Wirksamkeit verringern, was möglicherweise das Nachlassen des Schutzes erklärt.“ Jedenfalls seien die Ergebnisse ein Signal, dass neue Covid-Wellen möglich seien - auch in Ländern mit hoher Impfquote.

Impfstoff-Hersteller Pfizer hatte stets betont, dass die Immunität der ersten beiden Dosen seines Impfstoffs nach einigen Monaten nachlasse. In den USA wird eine Auffrischung für Menschen über 65 Jahren und Personen mit Risikofaktoren für schwere Verläufe bereits empfohlen. Mehr als sechs Millionen Menschen sind dort bereits drei Mal geimpft.

>> Die israelische Antikörper-Studie

>> Die Studie aus Katar

