Es kriselt in den Köpfen der Jugendlichen

Die psychische Gesundheitslage der Österreicher sei besorgniserregend. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Interessensvertretungen schlagen - wieder einmal - Alarm.

Wien. Eineinhalb Jahre Krise hat Spuren hinterlassen, und zwar auch in den Köpfen und Seelen der Österreicher. So traten im Lauf der Pandemie bei über 50 Prozent der Bevölkerung schwere psychische Probleme auf, wie mehrere Studien belegen. Neu ist diese Erkenntnis nicht, und doch werde der psychischen Gesundheit von der Politik zu wenig Aufmerksamkeit und Ressourcen gewidmet, kritisieren Interessensvertreter.

Eine besonders vulnerable Gruppe sind Kinder und Jugendliche. Sie leiden um 80 Prozent häufiger an Depressionen oder Angststörungen als die Gesamtbevölkerung, sagte Fiona Herzog, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV) am Donnerstag. „Jedes dritte Kind hat derzeit psychische Probleme“, etwa depressive Symptomen, Ängsten und Schlafstörungen. „16 Prozent haben suizidale Gedanken“, zitierte sie Erkenntnisse der COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und der OECD. „Das sind eine Million junge Menschen, eine unfassbare Zahl“, so Herzog.

Auch die Konsumation von illegalen Suchtmitteln und E-Gaming im Internet habe unter Jugendlichen zugenommen, sagte Co-Vorsitzender Julian Christian. „Auch das beeinflusst die psychische Gesundheit“.

Mit der Kampagne „Krise im Kopf“ will die BJV auf die Problematik hinweisen. Zudem wurde eine 10-Punkte-Charta an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein übergeben. „Junge Menschen haben in der Krise Verantwortung übernommen. Nun liegt es an der Politik, ihnen wieder eine Perspektive zu geben“, sagte Herzog. Die zentrale Forderung: Die psychosoziale Versorgung von Jugendlichen zu verbessern, etwa mit mehr kassenfinanzierten Psychotherapien, den Ausbau von psychosozialen Hilfe in Schulen sowie von niederschwelligen Telefonischen und digitalen Angeboten.

Beratungseinrichtungen am Anschlag

Alarm schlug auch der Präsident des psychosozialen Dachverbands „pro mente“ Günter Klug: „Schon in ‘normalen‘ Zeiten herrscht Mangel. Jetzt hat sich die Situation durch die Pandemie aber nochmals radikal verschärft.“ Psychosoziale Beratungs- und Betreuungseinrichtungen könnten mit den jetzigen Ressourcen die zusätzlich nötigen Leistungen nicht mehr abdecken, so Klug.

Der Rückgang der Inzidenzzahlen habe nur ein „kurzes Aufatmen“ gebracht. Nun könne die Unsicherheit, wie die Pandemie weitergeht, sowie die wirtschaftlichen Folgen zu chronischem Stress und in der Folge auch zu Ängsten, Depressionen, oder physischen Langzeitfolgen wie Herz-Kreislauferkrankungen oder Krebs führen, so Klug. Pro Mente appellierte an die österreichische Bundesregierung, „schnellstmöglich ausreichend Geldmittel“ zur Verfügung zu stellen.

13 Millionen für Kinder

Im Gesundheitsministerium ist man sich der Probleme bewusst, heißt es zur „Presse“. Im Juli hatte Mückstein zusätzliche 13 Millionen Euro für akute psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen versprochen. Geflossen ist das Geld noch nicht, es soll aber bis 2022 „niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote“ finanzieren. Für die Gesamtbevölkerung „wird es über die Österreichische Gesundheitskasse bis 2023 300.000 zusätzliche Psychotherapiestunden geben“, heißt es im Büro des Gesundheitsministers. Diese waren ursprünglich bis Herbst 2021 angekündigt. Das wird sich nun verzögern. (twi)