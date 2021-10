Kalte Progression von Steuerreform nicht voll abgedeckt

Kinderlose haben mehr an Steuern bezahlt, als sie jetzt zurückbekommen. Gewinner sind Familien mit vielen Kindern.

Von der aktuellen Lohnsteuersenkung und der Erhöhung des Familienbonus profitieren vor allem Besserverdiener und Steuerzahler mit Kindern. Die kalte Progression, die in den vergangenen Jahren wirksam geworden ist, wird durch die Steuersenkung nicht für alle zur Gänze abgegolten. Das ergeben Berechnungen des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria und des sozialliberalen Momentum-Instituts. Laut Finanzministerium kommt es bei der kalten Progression auf den Betrachtungszeitraum an.

Bei der kalten Progression handelt es sich um eine durch die progressive Besteuerung entstehende Einkommensteuer- bzw. Lohnsteuer-Mehrbelastung. Sie entsteht über die Zeit, wenn die Steuerstufen nicht an die durchschnittliche Einkommens- und Inflationsentwicklung angepasst werden. Auch der Steuerfreibetrag bleibt gleich niedrig, während der Lohn steigt. Die kalte Progression entsteht in jedem progressiven Steuersystem, wenn dieses nicht an die Inflation angepasst wird.

Die neueste Steuerreform könne die kalte Progression seit der letzten Steuerreform (2016) nicht wettmachen – jedenfalls nicht für Kinderlose. Sie werden bis 2024 durch die kalte Progression stärker belastet, als sie durch die Steuerreform entlastet werden, rechnet Agenda Austria vor.

Wer 3500 Euro brutto im Monat verdient und keine Kinder hat, wird im Zeitraum zwischen 2016 bis 2024 trotz Senkung der Tarifstufen netto um mehr als 1000 Euro belastet (siehe Grafik). Bereinigt um die kalte Progression zeigt sich, dass vor allem Lohnsteuerzahler mit Kindern von der Steuersenkung profitieren. Möglich wird das durch den Familienbonus, der die bis 2024 aufgestaute kalte Progression mehr als kompensiert.

Die geplante Reform sieht eine stufenweise Senkung der Lohnsteuer vor: Die zweite Einkommensteuerstufe wird ab Juli 2022 von 35 auf 30 Prozent gesenkt, die dritte Einkommensteuerstufe ab Juli 2023 von 42 auf 40 Prozent. Der Familienbonus wird ab 1. Juli 2022 von 1500 auf 2000 Euro pro Kind (bis zum 18. Lebensjahr) und Jahr angehoben.

„Von einer wirklichen Steuerreform kann erst gesprochen werden, wenn die kalte Progression abgeschafft wurde“, meint Agenda-Austria-Direktor Franz Schellhorn. „Es ist enttäuschend, dass keine Regierung in Österreich den Mut findet, die Inflationsbesteuerung zu beenden. Aber es ist auch nicht überraschend. Denn damit werden die Bürger belastet, ohne dass diese etwas davon mitbekommen“, so Schellhorn.

Auch das Momentum-Institut hält fest, dass von einer tatsächlichen Entlastung nicht die Rede sein könne, denn rechnet man bis 2009 zurück, wurde die kalte Progression der letzten zwölf Jahre nicht einmal vollständig abgegolten. Auch der entlastende Effekt der jetzigen Tarifsenkung wird bereits im Jahr 2026 wieder verpufft sein. Höhere Inflation und schnelleres Lohnwachstum lassen die kalte Progression in den kommenden Jahren umso stärker wirken.

Im Finanzministerium verwies man wiederum darauf, welchen Betrachtungszeitraum man vergleiche. „Seit 2017, also seit Sebastian Kurz Bundeskanzler ist, ist die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger um ein Vielfaches höher als der Effekt der kalten Progression“, hieß es in einer Stellungnahme. Allein von 2017 bis 2025 würden die bereits gesetzten bzw. nun präsentierten Entlastungsmaßnahmen „mehr als das Doppelte“ ausmachen. In Summe nämlich rund 40 Milliarden Euro.

Budget 2022 mit Überraschung

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird in seiner Budgetrede kommende Woche zweifellos auf die Entlastungen eingehen. Im geplanten Staatshaushalt für 2022 wird es eher kleinere Überraschungen geben. So ist etwa eine Valorisierung der Studienförderung geplant. Zuletzt wurde sie 2017 um 60 Mio. Euro erhöht.

Im Budget von Arbeitsminister Martin Kocher sind neben 300 Mio. Euro für die Aktion „Sprungbrett“ (bis 2023) auch Mittel für die letzte Phase der Kurzarbeit vorgesehen. Die zur Ankurbelung der Konjunktur beschlossene Investitionsprämie soll das Wirtschaftsressort von Margarete Schramböck (ÖVP) in den kommenden zwei Jahren noch einmal gut 1,5 Mrd. Euro kosten. Erleichtert wird die Finanzierung durch den Wiederaufbaufonds der EU, der auch den Breitbandausbau unterstützt.

Aufgestockt wird auch das Budget von Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) – allerdings weniger stark, als angesichts der Mehrkosten für das Klimaticket zu erwarten gewesen wäre. (APA)