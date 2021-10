Die Modebranche entdeckt die Lust am geliehenen Luxus

Drucken

Hauptbild • Trendmodelle, hier von Dior, gibt es via Fobe zu mieten. • Beigestellt

Vom Fahrrad bis zum Platz auf dem Sofa: Die Sharing Economy hat unser Alltagsleben längst durchdrungen.

„Ich will mein Vermögen haben, wo ich es sehen kann: zuhause in meinem Kleiderschrank.“ So klang es, wenn vor 20 Jahren über Luxusmode philosophiert wurde. Und auch wenn der Look der Jahrtausendwende unter dem Schlagwort „Y2K“ aktuell zu einem Revival ansetzt – der Satz wirkt dann doch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Gesprochen wurde er, man ahnt es, von Carrie Bradshaw, Titelheldin der US-Kultserie „Sex and the City“. Die modevernarrte Kolumnistin, verkörpert von Sarah Jessica Parker, war ein verlässlicher Seismograf, wenn es um die wichtigen Lifestyle-Trends der Nullerjahre ging.