Akademie überrascht wieder: Literaturnobelpreis für Abdulrazak Gurnah

Auch in diesem Jahr benannte die Akademie einen wenig bekannten Autor: Abdulrazak Gurnah ist ein tansanischer Schriftsteller, der in Großbritannien lebt.

Und wieder gingen die Favoriten, von Haruki Murakami über NgugiWa Thiong'o bis Margaret Atwood, leer aus. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den wenig bekannten Autor Abdulrazak Gurnah: Ein tansanischer Schriftsteller, der in Großbritannien lebt. Schon im Vorjahr überraschte die Schwedische Akademie mit der US-Lyrikerin Louise Glück.

Gurnah bezieht sich in seinen Büchern oft auf den Kolonialismus in Ostafrika. Er zeichne das „sehr präzise Bild eines anderen Afrikas“, so die Begründung: Die Auszeichnung erhalte er „für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten".

Der Schriftsteller hat seit seinem 1987 erschienenen Debüt "Memory of Departure" zehn Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht. Zu schreiben begann er als 21-Jähriger im englischen Exil. Gurnahs Muttersprache ist Suaheli, aber Englisch wurde zu seiner Literatursprache. Auf Deutsch erschien zuletzt der Roman "Abtrünnig" (im Original: "Desertion"). Er handelt von drei Geschwistern, die in den Fünfziger Jahren in Sansibar aufwachsen.

Bürger arabischer Herkunft wurden verfolgt

Gurnah musste die Insel Sansibar als 18-Jähriger verlassen. Nach der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft wurden in seiner Heimat Bürger arabischer Herkunft, zu denen Gurnah zählt, unterdrückt und verfolgt. Seit 1968 lebt der Autor in England.

Mit Schreiben und Kolonialismus beschäftigte sich Gurnah auch als Literaturprofessor an der Universität von Kent in Canterbury. Er forschte u.a. zu Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Anthony Burgess und Joseph Conrad.

Rund um die Jahrtausendwende war der frisch gebackene Literaturnobelpreisträger auch zwei Mal in Österreich. 1999 nahm er am Symposium "Afrika Diaspora, Literatur und Migration" teil, 2001 las er auf Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in der Reihe "Grenzgänger zwischen den Kulturen" aus seinen Romanen "Donnernde Stille" ("Admiring silence") und "Ferne Gestade" ("By the sea").

Nach Sansibar selbst konnte Gurnah erstmals erst wieder 1984 zurückkehren. Das ermöglichte ihm, seinen Vater kurz vor dessen Tod noch einmal zu sehen.

Auszeichnung wird am 10. Dezember verliehen

Verliehen wird die mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 987.000 Euro) dotierte Auszeichnung dann mit den übrigen Nobelpreisen am 10. Dezember. Das Datum ist als Todestag von Alfred Nobel fix gesetzt für die Preisverleihung. Übergeben wird der Preis allerdings aufgrund der Pandemie neuerlich in den Heimatländern der Preisträger und nicht bei einer Zeremonie in Stockholm.

Bücher von Abdulrazak Gurnah Auf Deutsch erschienen: "Die Abtrünnigen" (im Original: "Desertion"), Berlin Verlag,2006

"Schwarz auf Weiß" ("Pilgrims way"), A1 Verlag, 2004

"Ferne Gestade" ("By the sea"), Edition Kappa, 2002

"Donnernde Stille" ("Admiring silence"), Edition Kappa, 2000

"Das verlorene Paradies" ("Paradise"), Fischer Taschenbuch, 1998 Zuletzt auf Englisch erschienene Bücher: "Afterlives", Bloomsbury, 2020

"Gravel Heart", Bloomsbury, 2017

"The Last Gift", Bloomsbury, 2011

