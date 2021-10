Diese Hautveränderungen weisen auf eine Corona-Infektion hin

Die Haut allein stellt kein eindeutiges Diagnosemerkmal dar, sagt Dermatologe Wolfram Hötzenecker. In Kombination mit anderen typischen Symptomen wie etwa Husten und Kopfschmerzen können Ausschläge aber sehr wohl ein Hinweis auf eine Infektion sein.

Wolfram Hötzenecker, Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie am Linzer Kepler Universitätsklinikum, spricht über die gängigsten Hautveränderungen bei Covid-19 und erklärt, wie beispielsweise Splitterblutungen an den Nägeln entstehen und was ein Corona-Zeh ist. Zusammen mit der Medizinischen Universität Wien führte nämlich das Kepler Universitätsklinikum eine Studie zu Hautmanifestationen von Covid-19 durch. Beobachtet wurden mehrere Wochen lang 100 positiv getestete Personen mit typischen Symptomen. In einer Kontrollgruppe befanden sich Patienten, die zwar an viralen oder bakteriellen Infekten litten, deren Coronatest aber negativ ausfiel. Hötzenecker im Interview.