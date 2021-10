Wie Nahrungsverzicht das Immunsystem stärken soll

Drucken

Hauptbild • Ruhe Finden. F.-X.-Mayr- und orthomolekulare Medizin im Einklang mit Wellnessangeboten • (c) MICHAEL_KOENIGSHOFER

Nahrungsverzicht und Darmsanierung sieht man in der modernen F.-X.-Mayr-Medizin als Grundlage für ein Angebot an Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben.

Die Gäste, die wiederkommen (angeblich liegt die Quote bei etwa 50 Prozent), kennen das Prozedere: Die Ankunft bei Vivamayr in Maria Wörth verläuft dann umso angenehmer, wenn sie sich die letzen paar Tage im „normalen“ Leben den Bauch nicht vollgeschlagen und auf Extras wie Alkohol und Süßes verzichtet haben. Denn während des Aufenthaltes – und eigentlich auch danach, ideal wäre eine Gesamtfastendauer von etwa drei Wochen – sind nicht Völlerei und Prassen angesagt, sondern das genaue Gegenteil. Die mit dem Haus und den Grundlagen der F.-X.-Mayr-Medizin Vertrauten wissen auch, dass sie sich zwar auf Wellness und allerlei begleitende Behandlungen freuen können, zugleich aber nicht ganz auszuschließen ist, dass sie die ersten paar Tage mit Kopfweh oder gar an einer kleinen, hier ziemlich berüchtigten „Kurkrise“ laborieren. Kommt vor, ist nicht weiter dramatisch – und gehört irgendwie sogar zu den Mythen und Legenden, die das Hotel mit angeschlossenem Gesundheitszentrum umranken.

Atem holen. Die Sauerstofftherapie kommt auch Long-Covid-Betroffenen zugute. (c) MICHAEL_KOENIGSHOFER

Der besondere Status, neben dem Stammhaus am Wörthersee gibt es das bei internationalen Promis vielleicht noch bekanntere in Altaussee, ermöglichte ein fast durchgehendes Offenhalten während der Lockdownmonate. Die Klientel war während dieser Phase zwar weniger international als sonst: „Unsere Stammgäste saßen aber auf gepackten Koffern“, sagt der joviale Hoteldirektor mit Kreuzfahrt-Vorleben, Serhan Güven, der sich rückblickend darüber freut, dass es gelungen sei, den Anteil österreichischer Gäste zuletzt auf das Doppelte des Ursprungswertes zu steigern. Wie stets in vergleichbaren Kuranstalten mit Positionierung im Luxussegment ist auch in Maria Wörth der Spagat zwischen Verzicht und Verwöhnangebot entscheidend für den Aufenthalt der Gäste. Die meisten wissen schon, was sie erwartet, wer aber über die Schonkost zu Mittag und das im Sinne des Intervallfastens oft ganz kalorienbefreite Abendmahl klagt und nachverhandeln möchte, steht eigentlich sich selbst im Wege.

Maßgeschneidertes Angebot

Die Tage vergehen abwechslungsreich zwischen Aktivierungsübungen am Morgen, Massagen, Arztgesprächen, Bauchbehandlungen nach F. X. Mayr, leichten Sporteinheiten, Kneipp-Bädern und zusätzlichen Schmankerln wie der Kältesauna oder Vitamininfusionen. Für das Vivamayr-Gesamtkonzept zeichnet Harald Stossier als ärztlicher Leiter verantwortlich. Das auf die Bedürfnisse der häufig überarbeiteten und meist ebenso „übersäuerten“ Klientel zugeschnittene Angebot wurde in den letzten Monaten auf eine neue Zielgruppe abgestimmt: Ein eigenes „Post Covid“-Programm verspricht, durch individuelle Therapien die Regeneration nach einer Covid-19-Erkrankung zu unterstützen und tatsächlich auch die vielfältigen und individuell stark variierenden Long-Covid-Beschwerden zu lindern. Bis zu zehn Prozent der Covid-Erkrankten könnten an Long-Covid-Symptomen leiden, heißt es in Schätzungen, und wegen deren großer Bandbreite ist es schwer, einen eindeutigen sogenannten ICD-Code festzulegen, der also einer „International Classification of Diseases“ entspricht und etwa für Versicherungsleistungen oder Diagnosestellungen entscheidend ist.

Ganzheitlich. Harald Stossier erdachte als ärztlicher Leiter das Vivamayr-Konzept. (c) MICHAEL_KOENIGSHOFER

„Heute wird viel zu häufig in Erkrankungen gedacht, nicht an die Menschen, die diese Erkrankungen haben“, sagt Harald Stossier, der seit 25 Jahren in der Medizin nach F. X. Mayr arbeitet und außerdem als Referent für komplementärmedizinische Methoden bei der Österreichischen Ärztekammer tätig ist. Das Interesse für verschiedene Fachgebiete, zu denen etwa auch die funktionelle Myodiagnostik und die auf Supplementierung mit Mikronährstoffen spezialisierte orthomolekulare Medizin zählen, ließ Stossier für die Vivamayr-Häuser in Maria Wörth und Altaussee ein umfassendes und neuartiges Gesamtprogramm erstellen.

"Auch hochtechnologische Methoden ergänzen die Mayr-Medizin."

Gesundheit erhalten

Während die Myodia­gnostik es rasch ermöglichen soll, durch Austesten von Muskelspannung Unverträglichkeiten zu erkennen, sollen Mikronährstoffe Therapieansätze begleiten und unterstützen. „Wir wollen das gesamte orthomolekulare Potenzial ausnutzen – zur Gesunderhaltung, aber auch in der Therapie von spezifischen Erkrankungen wie dem Post-Covid-Syndrom“, so Stossier. Neben den Vitaminen C und D sowie Zink, die das Immunsystem besonders stärken sollen, hebt der Vivamayr-Chefarzt etwa auch die Supplementierung mit Spermidin aus Weizenkeimen hervor, das die Zellerneuerung des Organismus konstant unterstützen soll und sich als von außen zugeführte Substanz im Körper ähnlich auswirken soll wie der Fastenprozess selbst. Die sogenannte Autophagie, also der Abbau von abgestorbenen Zellen als Begleiterscheinung des Fastens, werde wiederum von Covid-19-Viren empfindlich gestört. Die Tatsache, dass „bis zu 60 Prozent des Immunsystems mit dem Darm assoziiert“ seien, wie Stossier hervorhebt, macht regelmäßige Fastenkuren, Intervallfasten und bewusste Ernährung in der Vivamayr-Wahrnehmung zu Voraussetzungen für den Aufbau körpereigener Abwehrkräfte. Es zahle sich jedenfalls aus, Gesundheitserhalt zu unterstützen, anstatt erst nachträglich auf sich manifestierende Krankheiten einzugehen.

Achtsam. Das Vivamayr-Kochbuch „Gemüsestars“ (Brandstätter) begleitet die nachhaltige Umstellung der Ernährung. Beigestellt



Die Angebote des Post-Covid-Programms (der Preis für das Paket beginnt bei 3290 Euro) sollen mit auf das jeweilige Krankheitsbild abgestimmten Maßnahmen zu einer Besserung der Gesamtverfassung führen. Die Grundlage ist stets eine Darmsanierung nach F. X. Mayr. „Es ist erwiesen, dass sich Viren in einem sauren Milieu leichter vermehren“, so Harald Stossier, „und Alkalität erzeugen wir mit dem Fasten ohnehin.“ Weitere Methoden, die sich je nach Fall anbieten, sind zum Beispiel eine Sauerstofftherapie, entweder inhalativ oder durch Ozoninjektionen, oder eine medizinische Lasertherapie. Bei diesen beiden Anwendungen handelt es sich um hochtechnologische Therapien, die mit Naturheilkunde nichts mehr zu tun haben. Wer sich von ihrem Einsatz Linderung seiner Beschwerden erhofft, dürfte sich davon aber nicht beirren lassen.