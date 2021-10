Zwei Prozesse und zwei Strafen für Sebastian Kurz?

Die Untreue-Ermittlung gegen den Bundeskanzler nimmt Fahrt auf. Das Falschaussage-Verfahren köchelt vor sich hin. Wechselwirkungen zeichnen sich bereits ab.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist seit Monaten Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen falscher Beweisaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss. Ein Strafantrag und in weiterer Konsequenz eine Verhandlung könnten folgen. Derweil könnte es aber auch an der neu eröffneten Front eng werden – Stichwort: Inseraten-Affäre. Fließt dann alles ineinander? Oder könnten zwei Prozesse daraus werden?

Letzteres könnte eintreten. Denn die Ermittlung im Falschaussage-Verfahren ist weit fortgeschritten. Der Vorwurf: Der Regierungschef soll seine Rolle bei der Strukturierung der Beteiligungs-Holding Öbag heruntergespielt haben. Schreibt nun die WKStA einen Strafantrag (falsche Beweisaussage ist mit bis zu drei Jahren Haft bedroht), dürfte ein Prozess nicht lange auf sich warten lassen.

Sollte Kurz freigesprochen werden, ist fraglich, ob die WKStA in die zweite Instanz geht, um doch noch eine Verurteilung zu erwirken. Da sich viel um die subjektive/innere Seite der Tat dreht (welchen Vorsatz hatte Kurz, als er vor dem U-Ausschuss aussagte?), darf man vorsichtig vermuten, dass die WKStA bei guter richterlicher Begründung des Freispruchs von einer Berufung absieht.

„Nur“ Zusatzstrafe möglich

Im Falle eines Schuldspruchs wird wohl Kurz das Urteil bekämpfen. Er bekennt sich ja nicht schuldig. Dann könnte es einige Monate, vielleicht bis Herbst/Winter 2022, dauern, ehe Rechtskraft eintritt. Hält der angenommene Schuldspruch, könnte Kurz einem weiteren Prozess entgegen blicken. Nämlich wegen Anstiftung zur Untreue und zur Bestechlichkeit. Freilich tritt dieses Szenario nur ein, wenn die Inseraten-Korruptions-Vorwürfe so dicht sind, dass es für eine Anklage reicht.

Endet dieser zweite Prozess mit einer Verurteilung, muss der Richter auf eine allfällige (rechtskräftige) Vorverurteilung Bedacht nehmen. Er könnte „nur“ eine sogenannte Zusatzstrafe verhängen. Er müsste also bei der Strafbemessung zugunsten des Angeklagten einkalkulieren, dass dieser ja schon eine Strafe „kassiert“ hat. Guter Grund der Regel: Man will vermeiden, dass mehrere Strafen ergehen, deren Addition den Verurteilten benachteiligt. Jemand mit zwei Prozessen soll nicht schlechter dastehen, als jemand, bei dem alles in einem erledigt wird.

Würde allerdings das nun begonnene Untreue-Verfahren besonders rasch gehen (dies ist unwahrscheinlich), könnte die Anklage eine – an sich sinnvolle – Zusammenführung beider Sachverhalte vornehmen. Theoretisch könnte dann die viel strenger sanktionierte Untreue (nach aktueller Verdachtslage drohen bis zu zehn Jahre Haft) in den Vordergrund rücken. Die WKStA könnte dann auf eine Untreue-Verurteilung hinarbeiten. Und den weit untergeordneten Punkt „Falschaussage“ zurückstellen. Sprich: gar nicht mehr zur Anklage bringen.