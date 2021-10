Wie man in Asien führt

Verteilung der Aufmerksamkeit auf die drei großen Lebensbereiche in Europa/Amerika und in Asien

Selbst beim besten Willen aller Beteiligten tun sich westliche Führungskräfte in Asien schwer. Das liegt an unterschiedlichen Konzepten von Raum, Zeit und Lebensbereichen.

Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer chinesischen Großstadt aufgewachsen. Auf engstem Raum, mit unzähligen Reizen, die jede Sekunde auf alle Ihre fünf Sinne einprasseln. Alles ist nah. Es lässt Ihnen keine Zeit nachzudenken. Blitzschnell müssen Sie Situation und Gegenüber erfassen und reagieren. Ihre Stärke ist das schnelle, intuitive Handeln.

In Österreich, in ganz Europa haben Sie mehr Platz, mehr Raum um sich. Was weiter weg ist, ist nicht so dringend. Sie haben Zeit, den nächsten Schritt zu planen. Im Wesentlichen verlassen Sie sich auf Augen und Ohren. Die anderen Sinne brauchen Sie kaum. Ihre Stärke ist das Vorausdenken, das Planen, die Strategie.