Kongresse: Sie kommen (klein) zurück

Früher hatten Wiens Kongresse 20.000 Besucher, jetzt werden sie mit 2000 Gästen abgehalten: Die Branche startet zaghaft

ihr Comeback.

Die Branche hatte es besonders schwer. Nur die Discos waren wohl noch schlechter dran. Doch neben der Nachtgastronomie kam auch die Kongressbranche vor Ort durch Covid zum Erliegen. Nun dürfte sie aber langsam zurückkehren. In Wien fanden und finden die ersten Kongresse wieder statt. Wenn auch in sehr, sehr kleiner Version. „Es geht in die richtige Richtung“, sagt Walter Straßer von Wien Tourismus, der auch für das dazugehörende Vienna Convention Bureau spricht.