Neue Galerie in Wien: „Ja, es ist Altruismus“

(c) Jana Madzigon

Der Gastronom Martin Ho und der Berliner Galerist Johann König zeigen zum Auftakt ihres neuen, sehr schönen Kunstraums Werke von 30 internationalen Bildhauerinnen.

Da standen sie endlich nebeneinander, dieses im Vorfeld von vielen als zumindest überraschendes Paar Gedeuteten: der innovative, aggressive und jedenfalls bekannteste Wiener Szene-Gastronom Martin Ho (was wenige Leute wissen, lange auch Galerist). Und Johann König, Berlins innovativster, aggressivster, jedenfalls bekanntester Galerist. Gemeinsam betreiben sie jetzt in Hos „Kleinem Haus für Kunst“ gegenüber der Secession, in der wunderschönen, lichten großen Halle des einstigen Verkehrsbüros, einen neuen Kunstraum, der heute eröffnet – mit einer Ausstellung zeitgenössischer Bildhauerinnen.