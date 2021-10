Wo Anleger mit Anleihen noch Geld verdienen können

Ein Bekleidungsgeschäft in Mexico City. Bei Anlegern sind mexikanische Staatsanleihen derzeit beliebt.

Die Folgen der steigenden Inflation bekommen die Anleihenmärkte schmerzhaft zu spüren. Mit geschickten Strategien aber lassen sich weltweit noch genug Chancen nutzen. Zum Teil in exotischen Ländern.

Die globale Inflation ist derzeit nicht zu bremsen. Allein im August stieg die Teuerung in den USA um 5,3 Prozent auf Jahressicht. Kommenden Mittwoch werden die Zahlen für den Monat September veröffentlicht, sie erreichten allein in der Eurozone bereits 3,4 Prozent. Ein rasches Ende der aktuellen Entwicklung scheint nicht in Sicht. Denn einer der Haupttreiber sind die steigenden Energiepreise. Und deren Höhenflug war zuletzt exorbitant.