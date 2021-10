Demonstranten fordern vor VP-Zentrale "Kurz muss gehen"

Demo am Donnerstagabend in Wien

In Wien wurde am Donnerstagabend gegen eine Fortsetzung der Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz demonstriert.

Eine beträchtliche Zahl an Demonstranten hat Donnerstagabend vor der ÖVP-Zentrale in Wien gegen eine Fortsetzung der Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz demonstriert. Laut der Sozialistischen Jugend (SJ) als eine der veranstaltenden Organisationen waren 7000 Teilnehmer vor Ort, die Polizei sprach - zumindest zu Beginn - von 1000 bis 1200. SJ-Vorsitzender Paul Stich kündigte weitere Protestaktionen bis zur Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag an.

REUTERS

Kurz sagt Israel-Reise ab

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat laut israelischen Medien indes einen geplanten Besuch in Israel abgesagt. Wegen der Nationalrats-Sondersitzung am Dienstag, die die Anwesenheit des Kanzlers erfordere, sei die für kommende Woche geplante Reise "in letzter Minute" abgesagt worden, schrieb der Journalist des israelischen Fernsehsenders Kan, Amichai Stein, am Donnerstagabend auf Twitter. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu, dass die Reise verschoben werde.

(APA/Red.)