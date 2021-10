Der Altar von Bosch bleibt geschlossen

Einblick in die Ausstellung von Raqs Media Collective, im Vordergrund ein Ausschnitte einer Installation, in der antiken Miniaturskulpturen Kondome übergezogen wurden - den Selbstschutz der westlichen Kultur karikierend.

Die Neuaufstellung der Gemäldegalerie ist eine Sonderausstellung des indischen Raqs Media Collektive geworden: wild assoziativ, sehr arrogant und voller Enttäuschungen, die sich nicht ins Positive drehen.

Nie zuvor habe man es beachtet: Dieses kleine, schmale, hübsch gekringelte Würmchen zu Füßen des Heiligen Jakob an der linken Außentafel des berühmten Bosch-Triptychons der Gemäldegalerie der Wiener Akademie der bildenden Künste. Dann kam das indische Künstler-Kuratoren-Kollektiv Raqs Media, seit den Neunzigerjahren im internationalen Kunstbetrieb unterwegs, und machte ausgerechnet diesen Aal, als der sich das Würmchen entpuppte, zum Ausgangspunkt der prominentesten Neuaufstellung, die diese so historische wie spezielle Wiener Kunstsammlung je erfuhr: Nach vier Jahren Exil im Theatermuseum ist sie jetzt in das von Grund auf renovierte Akademiegebäude am Schillerplatz zurückgekehrt. Sie ist nicht wiederzuerkennen. Und falls Sie nur kommen, um den Bosch-Altar zu sehen – sie müssen mit einer Enttäuschung rechnen.