Warum der Aufschwung an Fahrt verliert

Der rasante Wirtschaftsaufschwung erhält vielerorts einen kräftigen Dämpfer. Die hohen Energiepreise, Lieferengpässe und Personalnot sorgen für Preisanstiege und Produktionsstopps auf der ganzen Welt.

Ende des Jahres werde sich alles in Wohlgefallen auflösen, hieß es im Frühjahr, als die Lieferschwierigkeiten und Kostenexplosionen vor allem in der Bauindustrie immer offenkundiger wurden. Mittlerweile hat sich die Situation weiter zugespitzt. Autokonzerne drosseln die Produktion oder legen Werke vorübergehend still. Und es ist kein Ende in Sicht.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ist die Vorlaufzeit für Chips im September erneut um fünf Tage gestiegen. Autohersteller und andere Produzenten warten mittlerweile im Schnitt 21,7 Wochen auf ihre Lieferung. Das ergab eine Untersuchung der Susquehanna Financial Group. All das deutet darauf hin, dass die Halbleiterknappheit die globale wirtschaftliche Erholung von der Covid-19-Pandemie weiterhin behindern wird.

„Die jüngsten Umfragen bei Distributoren deuten auf keine Stabilisierung im Jahr 2021 hin, da möglicherweise Stromausfälle in China neue Engpässe in der Lieferkette schaffen“, sagte Susquehanna-Analyst Chris Rolland.

Lebensmittel: Preise steigen, britische Bauern in Not

Während weltweit die Preise steigen, schütten englische Bauern die Milch weg, weil sie niemand einsammelt.

Lebensmittel sind im September so teuer gewesen wie zuletzt vor zehn Jahren. Vor allem die Preise für Getreide und Pflanzenöle haben stark zugelegt, wie die in Rom ansässige Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Donnerstag erklärte.

Der Lebensmittel-Index, der weltweit die Preise für die am meisten gehandelten Nahrungsmittel auswertet, stieg im September auf 130,0 Punkte. Das war ein Plus von 1,5 Punkten im Vergleich zum August und der höchste Stand seit September 2011. Aufs Jahr gerechnet entspricht das einem Anstieg von 33 Prozent. Preiszuwächse gab es vor allem bei Weizen, Palmöl und Zucker. Gründe dafür seien eine höhere Nachfrage aus China sowie ein geringeres Angebot aufgrund von Missernten.

Während auf der einen Seite Lebensmittel knapp sind, müssen britische Bauern Zehntausende Liter Milch wegkippen, weil es keine Lkw-Transporte gibt. Der Transportbranche fehlen 100.000 Fahrer und Fahrerinnen. Das liegt vor allem daran, dass viele Trucker nach dem Brexit auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt sind.

Allein ein Milchviehhalter in Mittelengland hat in den vergangenen zwei Monaten 40.000 Liter vernichten müssen, weil kein Fahrer sie abholen konnte. „Es ist einschneidend und emotional erschöpfend, wenn man Milch produziert und am Ende des Tages den Stecker ziehen muss“, sagt ein Landwirt in vierter Generation. Die Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Milchtransport geht einher mit explodierenden Kosten und der Schwierigkeit, Arbeitskräfte für die Höfe zu finden. Die Preise für Düngemittel sind aufgrund höherer Erdgaspreise gestiegen.

Industrie: Chipmangel führt zu Stagflation

Die Zeit zwischen der Bestellung und Lieferung von Halbleitern hat sich neun Monate in Folge erhöht. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Produktion im August wegen gravierender Materialengpässe so stark gedrosselt wie seit fast anderthalb Jahren nicht mehr. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen vier Prozent weniger her als im Juli. Zum Vergleich: Die Produktionseinbußen aufgrund des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 lagen bei 18 Prozent. Experten sprechen in Deutschland bereits von einer Herbstflaute.

„Gegenwärtig sprechen die Materialengpässe, nachlassende Nachfrage aus China sowie eine neue Coronawelle dafür, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal kaum noch wachsen wird“, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Insofern kann man mit Blick auf das vierte Quartal von Stagflation sprechen.“

Das Kunstwort – das aus Stagnation und Inflation zusammengesetzt wird – beschreibt eine Mischung aus nachlassender Konjunkturdynamik bei gleichzeitig stark steigenden Preisen.

In der Autoindustrie stehen in weiten Teilen die Bänder still. Wie berichtet, unterbricht der Autobauer Stellantis seine Produktion in Wien-Aspern ab 18. Oktober bis Jahresende. Opel gab in Deutschland bekannt, er werde sein Werk in Eisenach mindestens bis Jahresende schließen. BMW wiederum geht davon aus, dass im Gesamtjahr wegen der Chipkrise 80.000 bis 100.000 Autos nicht gebaut werden können.

Die Betriebe sitzen auf prall gefüllten Auftragsbüchern, können die Bestellungen aber nicht abarbeiten. Betroffen sind viele österreichische Zulieferbetriebe. 80 Prozent der deutschen Industriebetriebe klagen über

Großhandel: Höchster Preisanstieg seit 1974 in Österreich

Der Anstieg der Großhandelspreise hat sich in Österreich weiter beschleunigt. Im September lagen sie um 13,5 Prozent über dem gleichen Vorjahresmonat. Das ist das stärkste Plus seit 1974, erklärte die Statistik Austria am Donnerstag. Im August hatte die Jahresveränderungsrate zwölf Prozent betragen.

Gegenüber dem Vormonat August legte der Großhandelspreisindex um 0,8 Prozent zu. Von Juli auf August hatte der Trend stark steigender Preise auf Großhandelsebene vorübergehend Pause gemacht. Binnen Jahresfrist besonders stark teurer wurden Altmaterial und Reststoffe (+93,7 Prozent), Eisen und Stahl (+86,8 Prozent), Gummi und Kunststoffe in Primärformen (+57,5 Prozent), sonstige Mineralölerzeugnisse (+48,3 Prozent), Häute und Leder (+47,0 Prozent) sowie Getreide, Saatgut und Futtermittel (+40,7 Prozent).

Massiv stiegen die Preise auch bei Nicht-Eisen-Metallen (+33,7 Prozent), Motorenbenzin inkl. Diesel (+31,4 Prozent), Rohholz und Holzhalbwaren (+30,1 Prozent), Düngemitteln und agrochemischen Erzeugnissen (+23,6 Prozent).



Dass nicht nur Energie und Engpässe für steigende Preise sorgen, zeigt eine Untersuchung der Oesterreichischen Nationalbank. Sie ging der Frage nach, warum Waren in bayrischen Supermärkten billiger sind als in österreichischen, selbst wenn es sich um dieselbe Supermarktkette handelt. Die Nationalbank zieht aus ihrer Untersuchung den Schluss, „dass internationale Preis- und Inflationsdifferenzen weniger ein Resultat verschiedener Kostenstrukturen als vielmehr das Ergebnis der regionalen Marktmacht der Unternehmen sind“.

Wohnen: Hauspreise steigen, Baupreise auf Rekordniveau

Die österreichischen Hauspreise sind im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 11,7 Prozent gestiegen. Damit lag Österreich erneut deutlich über dem EU-Durchschnitt: Nach dem Hauspreisindex (HPI) betrug das Plus in den 19 Euro-Ländern 6,8 Prozent und in der gesamten EU 7,3 Prozent, wie Eurostat am Donnerstag mitteilte. Dies sei die höchste jährliche Zunahme im Euroraum seit dem vierten Quartal 2006 und in der EU seit dem dritten Quartal 2007.

Gegenüber dem ersten Quartal 2021 stiegen die Hauspreise im zweiten Quartal 2021 im Euroraum um 2,6 Prozent und in der EU um 2,7 Prozent. In Österreich betrug das Plus 4,2 Prozent.

Den größten jährlichen Preisschub verzeichneten die Immobilien in Estland (plus 16,1 Prozent), Dänemark (plus 15,6 Prozent) und Tschechien (plus 14,5 Prozent), während der einzige Rückgang erneut in Zypern (minus 4,9 Prozent) festgestellt wurde. Der Hauspreisindex misst die Preisentwicklung aller von Haushalten erworbenen Wohnimmobilien (Neu- und Altbauten), unabhängig von ihrer endgültigen Verwendung und ihren bisherigen Eigentümern. Die Daten sind nicht saisonbereinigt.



In Deutschland hat sich der Neubau von Wohnungen im August so stark verteuert wie seit 1970 nicht mehr. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen um 12,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, aktuell treibt unter anderem die große Nachfrage nach Baumaterialien wie Holz, Stahl und Dämmstoffen auf den Weltmärkten die Preise. Überdurchschnittlich stark verteuerte sich Bauholz, der Preis stieg um 46,5 Prozent.