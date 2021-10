Kinderbuch-Tipp: Du sollst nicht schwindeln

Mit herrlich schrägem Humor schickt die wunderbare Catharina Valckx ihre Protagonisten in den Urlaub.

Sie sind stets rührend gezeichnet, die Figuren von Catharina Valckx. Und haben doch alle etwas Spritzbübisches, Freches - und auch Schräges an sich. Da gibt es vor allem die wunderbare Reihe rund um Billy, den Hamster. Er lebt im Wilden Westen, hat einen berühmten Gangster zum Vater und einen Regenwurm mit dem Namen Hans-Peter zum Freund. Mit „Emmi macht Urlaub“ hat Valck nun einem kleinen Vögelchen ein Buch gewidmet: Emmi will jemanden beschwindeln, „nur so, zum Spaß“. Und erzählt Elefant Popoff, dass sie in Urlaub macht, in den Bergen.

Aus der ungelenken Schwindelei (ja, es ist nicht so einfach, glaubwürdig zu bleiben, das wissen auch Vierjährige schon) wird tatsächlich so etwas wie ein Urlaubstag - mit Aussicht genießen, Baden im See und Liedern am Lagerfeuer. Was wiederum Emmis Mutter nicht glauben kann. Fazit: Ein bisschen braver als die Geschichten rund um Billy, aber jedenfalls reizend.

Catharina Valckx: Emmi macht Urlaub. Übersetzt aus dem Französischen von Markus Weber. 32 Seiten, € 12,95. Alter: Ab 4 Jahren. (Moritz)