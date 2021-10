Neue ÖVP-Chats: Machtspiel, "Blutwiese" und Enttäuschungen

In der Causa Kurz gibt es neues Beweismaterial. Die Auswertung Tausender Chats lässt die Vergangenheit in neuem Licht dastehen. Von der Silbersteinaffäre über die Ablöse Mitterlehners bis zum Abgang eines gekränkten Ministers.

Wien. Die Beweislage in der Causa Kurz wird klarer. Wochenlang war eine Reihe an Berichten, Chat- und Mail-Auswertungen sowie Abfragen von der Akteneinsicht ausgenommen. Das Material bildet die Grundlage für die Hausdurchsuchungen im Kanzleramt, in der ÖVP und bei der Tageszeitung „Österreich“. Die Aktenteile liegen der „Presse“ vor. Sie lassen die Vergangenheit in neuem Licht erscheinen.