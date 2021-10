"Die Presse" zum Hören: Warum Kärnten?

Autor Josef Winkler nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn er beschreibt, was er gerne an seiner Heimat verändern würde. Für das „Spectrum“ hat er persönliche Erfahrungen in Form eines Essays zu Papier gebracht. Es liest Julia Pollak.

Mehr zum Podcast: Der Autor Josef Winkler bringt in seinem Essay für das „Spectrum“ sehr persönliche Eindrücke seiner kärntner Lebensgeschichte zu Wort. Schon als junger Mann hat ihn das Aufzeigen von moralischen und sozialen Gefahren bewegt, dazu hat er damals ein Zitat an die Heustadelwand seines Heimathauses geheftet. Warum er denn überhaupt noch in Kärnten lebe, wurde er schon öfters gefragt. Als Antwort zitiere Winkler gerne seinen bayrischen Kollegen Herbert Achternbusch: „Diese Gegend hat mich kaputt gemacht, und ich bleibe, bis man ihr das ansieht.“ Den Text von Josef Winkler und alle anderen Texte aus dem "Spectrum" finden Sie hier.

Der Autor: Josef Winkler 1953 geboren, erhielt unter anderem den Alfred-Döblin-Preis und den Büchner-Preis. Zuletzt: „Begib dich auf die Reise oder Drahtzieher der Sonnenstrahlen“ (Suhrkamp Verlag).

