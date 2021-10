Sebastian Kurz auch auf „Spiegel“-Cover der Österreich-Ausgabe

Die Affäre um Bundeskanzler Sebastian Kurz macht international Schlagzeilen. „Der Spiegel“ schreibt von „Hinterzimmerdeals im notorisch affärenverseuchten Österreich", für die NZZ hat Kurz „ mit seiner Politik im altbekannten Stil zu viel Geschirr zerschlagen.“

Der Spiegel

Im notorisch affären-verseuchten Österreich

Hamburg. „Was Österreich erlebt, ist nichts weniger als eine Staatsaffäre. Es geht um die Frage, ob die Erfolgsgeschichte vom Wunderknaben Sebastian Kurz neu geschrieben werden muss, ob sein Aufstieg an die Partei- und Staatsspitze in Wahrheit auf einem korrupten System beruht, das sein Umfeld, seine Partei und die mächtigsten Medienmacher des Landes umfasst. So legt es jedenfalls der Durchsuchungsbeschluss der Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nahe. (...)

Es ist ein ungeheuerlicher Vorwurf, eine Affäre, die selbst im skandalerprobten Österreich, wo „Freunderlwirtschaft" nichts Neues ist, ihresgleichen sucht. Vergleichbares findet sich in westeuropäischen Demokratien selten. Bedeutet das, dass da einer, der ursprünglich versprach, mit seiner „neuen Volkspartei" alles anders zu machen, am Ende sogar noch das Niveau der alten Machenschaften und Hinterzimmerdeals im notorisch affärenverseuchten Österreich übertraf? Dass er, nur um schnell genug an die Macht zu kommen, die Steuerzahler für Falschinformationen und Lobhudeleien zur Kasse bitten ließ? Die Staatsanwälte werden den Beweis dafür anzutreten haben. Der Kanzler gibt sich derweil kampflustig. (...)

Der Eindruck der Käuflichkeit von Medien und Politikern, der hier entsteht, ist fatal. Er rührt an den Kern der österreichischen Demokratie. (...)

Sebastian Kurz, der Überflieger aus Wien-Meidling, hat sein Schicksal inzwischen nicht mehr selbst in der Hand. An Rücktritt denkt er nicht, aber ganze sechs grüne Stimmen bei einem Misstrauensantrag würden genügen, um den Regierungschef zum zweiten Mal nach 2019 aus dem Amt zu fegen. Dass Kurz die Gründe dafür einsähe, darf bezweifelt werden.“

Walter Mayr, „Der Spiegel“, 9.10. 2021

Süddeutsche Zeitung

Ein System, durch und durch verdorben

München. „Es geht allerdings nicht um eine Person allein und deren mutmaßliches Fehlverhalten. Zur Diskussion steht ein politisches System, das durch und durch verdorben ist. Machtmissbrauch, illegale Parteienfinanzierung, die Verstrickung von Medien und Politik, der Staat als Selbstbedienungsladen: All diese Missstände sind nicht erst seit Ibiza bekannt. Gemacht worden ist nur viel zu wenig dagegen. Mit der Folge, dass Österreichs Korruptionssumpf nun bis ins Kanzleramt reicht. Es ist dringend ein Neustart geboten, ein sauberer Schnitt.“

Leila Al-Serori, „SZ“, 8.10. 2021

Il Manifesto

Die Ära Kurz scheint am Anfang des Endes zu sein

Rom. „Kurz steht einen Schritt vor dem Ende. Das politische Erdbeben in Österreich hält weiter an. Wie lang wird Kurz noch Kanzler bleiben? In Wien hat bereits die Suche nach einer Lösung begonnen, die dem Land Neuwahlen ersparen kann. Die Ära Kurz scheint am Anfang des Endes zu sein.“

Tagesspiegel

Grüne müssten dem Spuk ein Ende machen

Berlin. „Der Lieblingskanzler mancher deutschen Jungpolitiker und Boulevardblätter steht erneut unter Verdacht. (...) Stimmen diese Vorwürfe, wäre dies eine Manipulation der öffentlichen Meinung und der nächste Beweis für das verdrehte Demokratieverständnis von Kurz. (...) Für die Grünen ist das ein ernstes Problem, denn schon nach den letzten Skandalen war ein ,Weiter so' nur schwer erklärbar. Eigentlich müssten sie die Koalition beenden – in der sie aber überraschend viele grüne Ideen durchsetzen konnten. (...) Doch die Grünen haben sich auch den Kampf gegen die Korruption auf die Fahne geschrieben. Daher müssten sie dem Spuk ein Ende machen.“

Marc Tawadrous, „Tagesspiegel“, 8.10. 2021

Neue Zürcher Zeitung

Alte Übel statt neuer Stil

Zürich. „Für die Politik gelten jedoch andere Maßstäbe als nur diejenigen des Strafrechts. Deshalb ist derzeit sehr ungewiss, ob Kurz diesen Skandal politisch überlebt. Nun könnte sich rächen, dass die ÖVP dem Juniorpartner (den Grünen) politisch kaum einen Erfolg gönnte. Österreich steht vor turbulenten Wochen, die durchaus zum Ende von Kurz' einst so spektakulärer politischer Karriere führen könnten. Dass seine eigene Partei ihn fallenlässt, scheint zwar vorerst ausgeschlossen. Doch bricht unter seiner Führung zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren eine Regierung auseinander, wird es ihm schwerfallen, nach allfälligen Neuwahlen wieder Bündnispartner zu finden. Dafür hat Kurz mit seiner Politik im altbekannten Stil zu viel Geschirr zerschlagen.“

Meret Baumann, „NZZ“, 8.10. 2021