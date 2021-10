Live ab 18 Uhr: Van der Bellen äußert sich zur Regierungskrise

(c) APA/ORF

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich am Freitagabend an die Bevölkerung wenden. Mit Livestream.

Um 18 Uhr richtet sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg mit einem Statement an die Bevölkerung. Den Donnerstag hinweg fanden laufend Gespräche zwischen den Obleuten der Parlamentsfraktionen und dem Präsidenten zur Regierungskrise statt.

Bis dato aber ist nicht klar, wie es mit der türkis-grünen Koalition weitergeht. Die ÖVP will nicht ohne Sebastian Kurz weitermachen, die Grünen nicht mit ihm.