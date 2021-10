Warschau flirtet mit dem Polexit

Proteste vor dem Verfassungsgericht in Warschau. Die Beziehungen EU-Polen sind am Tiefpunkt.

Die Spitzen der EU hatten gehofft, die polnischen Angriffe auf die Fundamente der Union wegverhandeln zu können – und scheiterten.

Brüssel. Das Urteil des polnischen Verfassungstribunals vom Donnerstag, demzufolge die EU-Verträge der polnischen Verfassung untergeordnet seien, ist der Tiefpunkt der seit sechs Jahren währenden Bemühungen der Europäischen Kommission, die nationalautoritäre Regierung in Warschau durch eine Mischung aus gutem Zureden und oft verzögerten Vertragsverletzungsverfahren von der Abschaffung des Rechtsstaates abzubringen. Sie sei „zutiefst besorgt“ über das Urteil und habe „die Dienststellen der Kommission angewiesen, es gründlich und zügig zu analysieren“, ließ Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, am Freitag mitteilen. „Auf dieser Grundlage werden wir über die nächsten Schritte entscheiden.“



Doch der Kommission gehen die Druckmittel aus. Ein Polexit, also der Austritt Polens aus der EU, ist noch Fiktion. Hinausgeworfen kann kein Mitgliedstaat werden. Doch die schärfste Waffe im Arsenal der Kommission, das Vertragsverletzungsverfahren, ist gegenüber Polen wirkungslos. Denn die Regierung hat bereits in den vergangenen Monaten wiederholt erklärt, sich nicht an Urteile des Gerichtshofs der EU (EuGH) gebunden zu fühlen. Seit knapp drei Wochen zum Beispiel muss Polen eine tägliche Geldbuße von 500.000 Euro zahlen, weil es – eine einstweilige Verfügung des Gerichtshofs ignorierend – das Braunkohlekraftwerk im südwestpolnischen Turów nicht schließen lässt. Doch in Tuŕow dröhnen weiter die Bagger und rauchen die Schlote.