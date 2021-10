Mit 2,3 Promille nach Hause geschickt: Zu betrunken für den Entzug

Ein 42-Jähriger wollte sich in Wien seiner Alkoholsucht stellen. Und wurde wieder heimgeschickt. Er sei zu betrunken für den Entzug. Wie kann das sein?

Der Tag hätte eine Wende in seinem Leben bedeuten sollen. Simon Huber (Name geändert) ist 42 Jahre alt, wortgewandt, einer, der am liebsten Elektromusik komponiert – und er ist schwer krank. Huber trinkt seit vielen Jahren. Vor allem Bier, so dass er seinen Spiegel hält. Seit 15 Jahren ist er keine 24 Stunden nüchtern gewesen.

Doch heuer im Mai hätte alles anders werden sollen. Huber war endlich bereit, sich seiner Sucht zu stellen. Auch seiner Partnerin zuliebe, einer Fitnesstrainerin.