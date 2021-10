Beeinflussen Windräder den Wind in der Umgebung?

Ist es nicht viel mehr als heiße Luft – oder beeinflussen Windräder tatsächlich die Windströmungen und damit das Klima?

Knapp 1400 Windkraftanlagen stehen hierzulande derzeit, teilweise landschaftsprägend. Dass sich ihre Zahl in etwa wird verdoppeln müssen, will Österreich seine Energie bis zum Jahr 2030 zur Gänze aus erneuerbaren Quellen gewinnen, lässt manche Kritiker rotieren – zumal eine Studie amerikanischer Autoren einigen Staub aufgewirbelt hat. Demnach führe die Durchmischung der Luft zu Wärmeumverteilung und zu negativen Folgen für das Klima im Umfeld.



„Zu Turbulenzen kommt es kaum, und wenn, dann nur in unmittelbarer Nähe der Anlage“, nimmt Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Boku Wien Zweiflern den Wind aus den Segeln. „Die Anlagen sind ja so konzipiert, dass die Luft glatt über die Flügel streicht. Auf diese Weise kann die größte Energieausbeute erzielt werden. Jede Verwirbelung würde den Energieertrag vermindern.“ Für die optimale Effizienz sorge unter anderem die spezielle Form der Flügel. Zudem trage deren durch ein automatisches Getriebe sichergestellte gleichmäßige Drehbewegung zu einem konstanten Luftstrom bei.



„Jedes Gebäude bewirkt mehr Turbulenzen als ein Windrad“, sagt Formayer. „Ein Haus lässt keine Luft durch. Sie muss sich ihren Weg rundherum bahnen und verdrängt dabei andere Luft. Das ist auch der Grund, warum in den Straßen von Städten der Wind meist böenartig daherkommt.“ Die Flügel von Windrädern sind hingegen keine starren Hindernisse, sondern geben nach, wenn der Wind auf sie trifft. Ob einzelnes Windrad oder riesiger Windpark, mache keinen Unterschied, führt der Boku-Experte weiter aus. „Mehrere Anlagen stehen im Normalfall mindestens 200 Meter voneinander entfernt. Das ist weit genug, damit sich die Windräder nicht gegenseitig den Wind wegnehmen und einander beeinflussen. Sie stehen auch in versetzten Reihen, sodass der Abstand zu den nächsten Anlagen in alle Richtungen gleich groß ist.“