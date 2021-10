Aussteigen für Fortgeschrittene

Digitale Nomadinnen und Nomaden fliehen vor klassischen Arbeitsformen. Sie frönen einem ortsungebundenen, minimalistischen Lebensstil, um Freizeit und Beruf zu verschmelzen.

Ein Laptop und ein Internetanschluss sind genug. Im erzwungenen Home-Office haben in der Pandemie viele erlebt, dass sich der eigene Job auch ortsungebunden gut erledigen lässt. Vielleicht hat sich der eine oder die andere sogar erlaubt, einen Gedanken an eine Hängematte am Strand von Fidschi oder ein Holzhäuschen an einem norwegischen Fjord zu verschwenden. Inspiration liefern über die sozialen Netzwerke jene, die zu diesem Zeitpunkt längst weg waren.